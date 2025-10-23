Carpi, trovati in possesso di droga e di un coltello a serramanico: denunciati 21enne e 27enne

CARPI - Nell’ambito di una intensificazione dell’attività di prevenzione e contrasto al crimine nel comune di Carpi, la Polizia di Stato di Carpi ha denunciato un ragazzo di 21 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella serata del 16 ottobre scorso, una pattuglia del Commissariato di P.S. di Carpi ha fermato per un controllo due giovani, che si trovavano all’interno del parco pubblico in via Lago d’Orta. L’indagato ha da subito mostrato un evidente nervosismo. Gli agenti hanno rinvenuto all’interno del suo zaino diverse dosi di hashish e marijuana per complessivi 25,67 grammi.

Il 18 ottobre scorso, intorno alle ore 20.00, una Volante del Commissariato di P.S. ha fermato per un controllo di Polizia in Corso Fanti un cittadino tunisino di 27 anni; nel corso delle verifiche è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 22 cm, motivo per il quale è stato denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.