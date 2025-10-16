Cavezzo si prepara per Halloween: ecco tutti gli appuntamenti

CAVEZZO - Cavezzo si prepara ad un Halloween tutto da vivere, con due giornate di festa tra centro e palazzetto, grazie al coinvolgimento delle associazioni, dei commercianti e delle realtà locali. Si parte venerdì 31 ottobre, quando i commercianti di Cavezzo accoglieranno bambini e famiglie per il tradizionale appuntamento con “Dolcetto o scherzetto”, dalle 16.00 alle 19.30 nei negozi del paese. Un pomeriggio di divertimento, maschere e dolcetti, pensato per animare il centro e far vivere ai più piccoli la magia di Halloween in compagnia.

Sempre il 31 ottobre, il Palazzetto dello Sport si trasformerà poi nella casa di Halloween Reload, la grande serata firmata Reload Events, già tra gli organizzatori della riuscitissima Festa della Birra. Una notte di musica, spettacolo e scenografie da brivido, per la quale è necessario munirsi di ticket e informarsi tramite i canali social ufficiali di Reload Events. Il giorno successivo, sabato 1 novembre, il palazzetto cambierà volto per accogliere il pubblico più giovane con l’Halloween Party organizzato dal Comitato Unico Cavezzo, con il patrocinio del Comune. Dalle 17.30 alle 22.00, laboratori a tema, truccabimbi, animazione, photo booth, baby dance e sfilata di costumi animeranno la serata con la musica di Giubox Halloween Version. L’ingresso è libero e aperto a tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni.

A completare il programma, nella stessa giornata di venerdì 31, la Biblioteca comunale di Cavezzo proporrà le letture straordinarie di Halloween dedicate ai più piccoli, per scoprire il lato magico e fiabesco della notte più spaventosa dell’anno.

“Questo calendario di eventi rappresenta perfettamente lo spirito di Cavezzo: una comunità che sa unirsi, coinvolgere e divertirsi insieme” dichiarano la vicesindaca di Cavezzo, Eleonora Casari, con delega alla Cultura e ai Giovani, e l’assessora Alessia Trevisi, con delega alla Promozione del Territorio e al Commercio. “Ringraziamo i commercianti, il Comitato Unico e tutti coloro che rendono possibile queste iniziative. Il Palazzetto dello Sport si conferma una location ideale per gli eventi indoor e sarà sempre più valorizzato, ma è altrettanto importante vedere le vie del paese animate e partecipate, grazie all’impegno delle attività locali".

