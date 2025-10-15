A Cavezzo nuovo punto di Informazione e Accoglienza Turistica
CAVEZZO - Cavezzo entra nella rete dello IAT Diffuso – Informazione e Accoglienza Turistica dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, un progetto condiviso con gli otto Comuni del territorio e nato per valorizzare le eccellenze locali e promuovere il turismo nella Bassa modenese. L’iniziativa, coordinata a livello locale dagli assessori all’Ambiente e al Commercio del Comune di Cavezzo, Federico Malavasi e Alessia Trevisi, rappresenta un passo concreto nella costruzione di una rete di accoglienza diffusa e capillare. A Cavezzo il primo punto informativo è attivo presso la tabaccheria Ivan, situata nella zona di ponte Motta, un luogo di passaggio strategico per residenti, visitatori e cicloturisti. Qui sarà possibile trovare materiale informativo e un QR code che rimanda al sito internet e profilo instagram @bellabassa, con itinerari, eventi e suggerimenti su cosa visitare, dove mangiare e come vivere al meglio il territorio. Nei prossimi mesi i gestori parteciperanno a un corso di formazione dedicato per conoscere e promuovere le principali attrazioni culturali, naturalistiche ed enogastronomiche della zona.
“Abbiamo partecipato con convinzione al bando per la creazione dello IAT Diffuso – spiega l’assessore Federico Malavasi – perché anche Cavezzo ha molto da offrire, sia a chi viene da fuori, sia a chi desidera riscoprire le bellezze del proprio paese. La nostra identità si racconta attraverso la natura, la fauna, la gastronomia, le tradizioni e i percorsi ciclabili che attraversano un territorio autentico e ospitale".
L’assessora Alessia Trevisi aggiunge: “Il progetto ci permette di valorizzare luoghi, attività e persone, creando un sistema di promozione coordinato e riconoscibile. Ci piacerebbe che in futuro anche altre attività commerciali del paese entrassero nella rete, ampliando così la mappa dei punti informativi e rendendo Cavezzo ancora più accogliente".
“Lo IAT Diffuso è un modo per raccontare il bello che ci circonda – commenta il sindaco Stefano Venturini – un segnale di apertura, collaborazione e visione comune, capace di unire le nostre realtà in un percorso condiviso di valorizzazione e crescita".
- A Cavezzo nuovo punto di Informazione e Accoglienza Turistica
- Medolla, cena solidale presso la Sala Arcobaleno venerdì 17 ottobre
- Soliera, nel suo negozio di animali palpeggiò una 14enne: 80enne a processo
- Mirandola, uccide la moglie malata e si toglie la vita: salme sotto esame
- Bomporto, al via la posa della nuova rete FiberCop in fibra ottica
- Disabilità e inclusione, l'esperienza virtuosa de "La Frolleria" di Mirandola all'incontro tra le ministre di Italia e Turchia
- Volley, venerdì 17 ottobre amichevole tra Pallavolo Concordia e Stadium Mirandola
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- 158 cani e gatti spariti dal canile di Finale Emilia, Animal Liberation denuncia la Regione
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE