A Cavezzo nuovo punto di Informazione e Accoglienza Turistica

CAVEZZO - Cavezzo entra nella rete dello IAT Diffuso – Informazione e Accoglienza Turistica dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, un progetto condiviso con gli otto Comuni del territorio e nato per valorizzare le eccellenze locali e promuovere il turismo nella Bassa modenese. L’iniziativa, coordinata a livello locale dagli assessori all’Ambiente e al Commercio del Comune di Cavezzo, Federico Malavasi e Alessia Trevisi, rappresenta un passo concreto nella costruzione di una rete di accoglienza diffusa e capillare. A Cavezzo il primo punto informativo è attivo presso la tabaccheria Ivan, situata nella zona di ponte Motta, un luogo di passaggio strategico per residenti, visitatori e cicloturisti. Qui sarà possibile trovare materiale informativo e un QR code che rimanda al sito internet e profilo instagram @bellabassa, con itinerari, eventi e suggerimenti su cosa visitare, dove mangiare e come vivere al meglio il territorio. Nei prossimi mesi i gestori parteciperanno a un corso di formazione dedicato per conoscere e promuovere le principali attrazioni culturali, naturalistiche ed enogastronomiche della zona.

“Abbiamo partecipato con convinzione al bando per la creazione dello IAT Diffuso – spiega l’assessore Federico Malavasi – perché anche Cavezzo ha molto da offrire, sia a chi viene da fuori, sia a chi desidera riscoprire le bellezze del proprio paese. La nostra identità si racconta attraverso la natura, la fauna, la gastronomia, le tradizioni e i percorsi ciclabili che attraversano un territorio autentico e ospitale".

L’assessora Alessia Trevisi aggiunge: “Il progetto ci permette di valorizzare luoghi, attività e persone, creando un sistema di promozione coordinato e riconoscibile. Ci piacerebbe che in futuro anche altre attività commerciali del paese entrassero nella rete, ampliando così la mappa dei punti informativi e rendendo Cavezzo ancora più accogliente".

Un ringraziamento particolare - si legge nella nota stampa diffusa dal Comune - va a Sonja Marchesi, che ha seguito con entusiasmo e dedizione il coordinamento dell’iniziativa a livello di Unione.

“Lo IAT Diffuso è un modo per raccontare il bello che ci circonda – commenta il sindaco Stefano Venturini – un segnale di apertura, collaborazione e visione comune, capace di unire le nostre realtà in un percorso condiviso di valorizzazione e crescita".

