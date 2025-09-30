A Finale Emilia tre nuove Eco-Station per la raccolta dei rifiuti

FINALE EMILIA - Importante passo nella gestione dei rifiuti a Finale Emilia, con l’installazione da parte di Geovest di tre Eco-Station, due già attive da oggi, martedì 30 settembre, in via degli Agostiniani a Finale Emilia e via Monte Bianco a Massa Finalese, la terza, in via Fratelli Rosselli, in fase di installazione. Le Eco-Station sono strutture automatizzate, attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pensate per semplificare e potenziare la raccolta differenziata nei comuni serviti da Geovest. Il progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), punta a innovare il sistema di raccolta rifiuti, riducendo l'impatto ambientale e migliorando l'efficienza della gestione urbana. Le postazioni sono dotate di compattatori per imballaggi in plastica, rifiuto indifferenziato e carta. Ogni Eco-Station dispone inoltre di un distributore automatico di sacchetti per la raccolta differenziata, un servizio utile e smart per non rimanere mai senza le dotazioni necessarie. Le Eco-Station sono già operative nei comuni di Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore e Sala Bolognese e, entro la fine del 2025, saranno progressivamente installate in tutti gli altri comuni gestiti da Geovest, a conferma di un impegno diffuso e costante verso l’innovazione del servizio.

“Questo progetto permette a Geovest di garantire una raccolta più efficiente incentivando comportamenti virtuosi tra i cittadini - dichiara William Maccagnani, presidente di Geovest – Inoltre, l’area sarà sorvegliata da un sistema di videosorveglianza capace di rilevare abbandoni e conferimenti scorretti, prevenire atti vandalici e identificare eventuali responsabili, a tutela dell’ambiente e della funzionalità delle postazioni”. "L’installazione di tre Eco-station nel nostro comune – sottolinea il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti. – rappresenta un significativo rafforzamento del servizio di raccolta rifiuti che consente a tutti i cittadini e alle imprese servite da Geovest di avere a disposizione un servizio continuativo che va oltre la programmazione settimanale o quindicinale della raccolta differenziata e indifferenziata. Abbiamo voluto localizzare le Eco-station lungo i tratti di viabilità che consentono l'accessibilità e la fruizione immediata".

Le nuove Eco-Station sono state collocate:

Via degli Agostiniani, parcheggio fronte civ. 9;

parcheggio fronte civ. 9; Via Monte Bianco a Massa Finalese , parcheggio fronte Parco Minzoni;

, parcheggio fronte Parco Minzoni; Via F.lli Rosselli, parcheggio fronte rotonda di via Libero Borsari (di prossima installazione).

Le Eco-Station possono essere utilizzate da cittadini e imprese iscritte alla Tassa/Tariffa Rifiuti dei Comuni serviti da Geovest, e sono accessibili anche fuori dal proprio comune di residenza. L’accesso avviene tramite Tessera Sanitaria dell’intestatario della Tariffa Rifiuti per i cittadini e per le imprese tramite QR code fornito da Geovest, disponibile nella fattura della Tariffa Rifiuti o anche nella propria area personale sullo Sportello Online accessibile dal sito di Geovest o dalla App Ataldegmè.

Come funzionano i compattatori

Il conferimento è semplice:

Avvicinare la tessera o il QR code al lettore ottico, anche se lo schermo è spento. Attendere l’apertura completa della saracinesca. Inserire i rifiuti sfusi o in sacchi (in base alla tipologia). Premere il pulsante per la chiusura.

Cosa si può conferire

Conferimento di CARTA sfusa o in sacchetti di carta : giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi, gratta e vinci, cartoncini, sacchetti di carta, scatole di cartone per scarpe e alimenti (pasta, riso, sale, ecc.), fustini dei detersivi, fotocopie e fogli vari, piccoli imballaggi di cartone (cartone della pizza), poli-accoppiati (tetrapak e cartoni per bevande e legumi), salviette asciugamani (anche bagnate), piatti e bicchieri di carta. (link al sito https://www.geovest.it/rifiuti/carta/)

: giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi, gratta e vinci, cartoncini, sacchetti di carta, scatole di cartone per scarpe e alimenti (pasta, riso, sale, ecc.), fustini dei detersivi, fotocopie e fogli vari, piccoli imballaggi di cartone (cartone della pizza), poli-accoppiati (tetrapak e cartoni per bevande e legumi), salviette asciugamani (anche bagnate), piatti e bicchieri di carta. (link al sito https://www.geovest.it/rifiuti/carta/) Conferimento di imballaggi in plastica sfusi o in sacchetti di plastica semitrasparente : tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE, PP, PVC, PET, PS, HDPE, LDPE. Bottiglie di acqua minerale e bibite, piatti e bicchieri in plastica, flaconi (es. detergenti e cosmetici liquidi), vaschette per alimenti in plastica o polistirolo, shoppers, pellicole per alimenti, confezioni di merende e cracker, buste e sacchetti in plastica per pasta, patatine e caramelle, reti contenenti frutta e verdura, vasetti di yogurt, grucce appendiabiti, vasetti per piante e fiori. (link al sito https://www.geovest.it/rifiuti/imballaggi-in-plastica/)

: tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE, PP, PVC, PET, PS, HDPE, LDPE. Bottiglie di acqua minerale e bibite, piatti e bicchieri in plastica, flaconi (es. detergenti e cosmetici liquidi), vaschette per alimenti in plastica o polistirolo, shoppers, pellicole per alimenti, confezioni di merende e cracker, buste e sacchetti in plastica per pasta, patatine e caramelle, reti contenenti frutta e verdura, vasetti di yogurt, grucce appendiabiti, vasetti per piante e fiori. (link al sito https://www.geovest.it/rifiuti/imballaggi-in-plastica/) Conferimento di rifiuto indifferenziato sfuso o in sacchi generici: solo ciò che non può essere differenziato, posate di plastica, giocattoli, cd/dvd/musicassette/vhs, materiali in plastica rigida: casalinghi - posacenere – secchi, cartellette e cancelleria, barattoli per colle, accessori auto, spazzolini da denti, rasoi usa e getta, mascherine e guanti monouso e tutti i materiali non destinati alla raccolta differenziata. (link al sito https://www.geovest.it/rifiuti/indifferenziato/)

Il conferimento dei rifiuti indifferenziati tramite Eco-Station concorre al calcolo della Tariffa Puntuale: ogni conferimento sarà conteggiato, al fine del calcolo dei litri annui inclusi in fattura, attraverso la seguente conversione kg/litro: 0,11kg = 1 litro. Ad esempio: un sacco da 4,4kg corrisponde al bidone da 40 litri.

