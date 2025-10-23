Dalla California a Barbiana, viaggiando sulla musica: a San Prospero torna il teatro partecipato di “Platea”

SAN PROSPERO - Dopo il successo di pubblico del weekend di debutto, ‘Platea’, il nuovo festival di teatro partecipato nella Bassa modenese torna a San Prospero anche sabato 25 e domenica 26 ottobre.

Ad aprire il fine settimana sarà, sabato 25, lo spettacolo destinato a ragazzi tra i 7 e i 10 anni ‘California Under Routine’, per la regia di Antonio “Tony” Baladam e l’interpretazione, oltre che sua, anche di Elisa Pastore, Claudia Manuelli e Guido Sciarroni. Alle ore 16.00 e di nuovo alle 18.00, gli spazi dell’Auditorium si trasformeranno in una spiaggia della West Coast, in cui quattro surfisti si ritroveranno accanto all’Oceano per raccontarsi storie di paura, alcune vere, altre false, alcune capaci di far ridere, alcune addirittura di prendere vita. I protagonisti coinvolgeranno il giovane pubblico (i 25 spettatori massimi per turno potranno essere accompagnati da non oltre 20 adulti) in un gioco itinerante per gli spazi dell’Auditorium, attraverso una tessitura di racconti comici a incastro, in cui non si capirà più bene a chi credere. Ulteriore particolarità: tutti dovranno portare con sé un paio di occhiali da sole. Alle ore 20.45, invece, sul palco dell’Auditorium ‘Fregni’ andrà in scena ‘UMANƏ (una performance per fare cose e vedere gente!)’, concerto-spettacolo di e con Camilla Violante Scheller, Vincitore premio della critica FringeMi 2025: musica, voce e suoni, scivolando tra teatro canzone, musica parlata, dream pop ed elettronica, rappresentando ora invettive provocatoriamente taglienti, ora carezze della buona notte, versi inconsulti ma anche delicati, in un susseguirsi di immagini sonore all’apparenza surreali, ma anche molto concrete, sul tema della connessione con i sogni e le sofferenze degli altri, siano essi vicini o lontani.

Il giorno successivo, domenica 26 ottobre, alle ore 18.00 andrà poi in scena il primo spettacolo della ‘selezione Platea Mobile’ ovvero gli spettacoli del festival che sono stati scelti direttamente dal pubblico attraverso il percorso del gruppo Platea Mobile: spettatrici e spettatori che si sono confrontati con la direzione artistica fino a selezionare alcuni titoli del festival. Sul palco dell’Auditorium Fregni la storia di Lorenzo, un ragazzo ricco, sorridente e persino bello, in lotta con la scuola e la sua famiglia, nato privilegiato ma desideroso di occuparsi degli ‘ultimi’: questa la straordinaria vicenda raccontata in ‘Cammelli a Barbiana’, spettacolo di Francesco Niccolini e Luigi D'Elia, interpretato dello stesso D’Elia per la regia Fabrizio Saccomanno. La vicenda umana e politica di Don Milani, che darà vita, una volta divenuto prete, al miracolo della Scuola di Barbiana, diventando il maestro più rivoluzionario del dopoguerra italiano, sarà rievocata dallo spettacolo che, nel 2023, si è guadagnato il Premio della Critica al Palio Ermo Colle.

Il festival Platea – ideato da Nahìa APS e realizzato con il contributo di Comune di San Prospero, Comune di Mirandola e Regione Emilia-Romagna - proseguirà poi sabato 8 e domenica 9 novembre. Credendo nella partecipazione in tutte le sue sfaccettature, il festival Platea ha attivato anche una campagna di crowdfunding: a seconda dell’importo donato i sostenitori riceveranno degli omaggi ispirati alla grafica del Festival. Per dare il proprio contributo occorre seguire il link https://sostieni.link/38856 o cercare la campagna “Sostieni Platea - il Festival di Teatro che nasce dal pubblico” sulla piattaforma www.produzionidalbasso.com. Al bar dell’auditorium ‘Fregni’ – che aprirà sempre un’ora prima degli eventi e dopo ciascun spettacolo – sarà possibile trovare la Gaza Cola, le cui vendite sostengono il progetto S.O.S. Gaza, e la Working Class Beer, che sostiene la Cassa di Mutuo Soccorso dei lavoratori e delle lavoratrici dell’ex GKN. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere tramite e-mail a [email protected], e via WhatsApp al 331.7487202. Per ulteriori informazioni, e per scoprire gli altri appuntamenti del Festival Platea, è possibile consultare il sito www.stagionetipi.com, la pagina Facebook TiPì – Stagione di Teatro Partecipato o il profilo Instagram stagione.tp.

LEGGI ANCHE: