Domenica 19 ottobre a Mirandola è tempo di “Seminare il Futuro”
MIRANDOLA - Domenica 19 ottobre, all’azienda agricola biodinamica Bio Ferrarini di Mirandola, è tempo di “Seminare il Futuro”. L’esperienza collettiva della semina unirà agricoltori e cittadini in un gesto semplice ma profondamente simbolico: restituire valore alle sementi, alla terra e alla biodiversità. L’appuntamento con l’iniziativa, che sarà l’occasione per trascorrere una mattinata in compagnia assaggiando anche le specialità biologiche e biodinamiche del territorio, è a partire dalle ore 10.30 in via Cavo 24 a Mirandola.
Si comincerà con una breve presentazione dell’azienda e di “Seminare il Futuro”, il progetto nato con il contributo di NaturaSì. Subito dopo si passerà alla semina collettiva nei campi dell’azienda guidati da Andrea e Massimiliano Ferrarini. Seguirà una degustazione di prodotti locali. Per limitare i rifiuti i partecipanti sono invitati a portare con sé la propria borraccia. L’evento è gratuito e le iscrizioni sono cura di ViandantiSì (info@
Lo scopo dell’iniziativa, che vede anche la partecipazione di diverse aziende biodinamiche certificate Demeter, è quello coltivare consapevolezza sul futuro dell’agricoltura e sull’importanza di difendere le sementi in un tempo in cui la biodiversità è minacciata dall’uniformità produttiva e dalle logiche di mercato che impoveriscono la vitalità del suolo e degli alimenti.
Nata in Svizzera nel 2006 su impulso del genetista bio Peter Kunz e dell’agricoltore biodinamico Ueli Hurter, l’iniziativa “Seminare il futuro” si è diffusa in tutta Europa, approdando in Italia nel 2011 grazie al contributo di NaturaSì che sostiene anche la Fondazione Seminare il Futuro, impegnata nella ricerca e nello sviluppo di sementi adatte all’agricoltura biologica e biodinamica. L’appuntamento si collega simbolicamente alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre), riaffermando il diritto a un cibo vivo e a un’agricoltura che custodisca la fertilità della terra.
