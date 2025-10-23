Domenica 26 ottobre “Halloween Party” a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO - Domenica 26 ottobre, a San Felice sul Panaro, è in programma l'Halloween Party, organizzato dal comitato genitori Crescere Insieme e pensato per i bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Tante le attività in programma, tra cui laboratori, giochi, musica, truccabimbi e merenda in compagnia. L'appuntamento è, a partire dalle ore 15.30, presso la Polisportiva di San Felice. Nella locandina seguente tutte le informazioni:

