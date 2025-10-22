“La tiroide al centro della salute”, se ne parla giovedì 30 ottobre a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO - Giovedì 30 ottobre, alle ore 20.30, presso la Sala consiliare di piazza Italia, a San Felice sul Panaro, è in programma la conferenza "La tiroide al centro della salute. Prevenzione, diagnosi e cura della neoplasia tiroidea". Modererà l'incontro Sonia Menghini, medico chirurgo specializzata in Cardiologia e direttrice sanitaria della Croce Blu di San Felice, Medolla e Massa Finalese. Interverranno: Anna Maria Ferraresi, direttrice del Distretto Sanitario di Mirandola; Claudia Polastri, medico di Medicina Generale; Giampaolo Papi, professore e direttore di Endocrinologia, ospedale di Mirandola e Carpi; Leonardo Roncadi, medico in Formazione specialistica in Otorinolaringoiatria; Valter Merighi, medico chirurgo, presidente dell'Associazione Amo Nove Comuni Modenesi Area Nord.

