Farmacia modenese sospende la vendita di farmaci israeliani.

​Il Consiglio comunale di Castelnuovo Rangone ha approvato, durante la seduta di lunedì 29 settembre, una mozione di forte impatto politico e sociale. La proposta, presentata dal gruppo Centrosinistra per Castelnuovo e Montale e promossa dalla consigliera Rossella Caci, esprime una posizione netta: il Comune critica le azioni militari del governo israeliano, giudicandole una risposta totalmente sproporzionata rispetto all'attentato del 7 ottobre 2023, e riafferma il proprio impegno in favore della pace e della tutela della popolazione civile.

​I punti chiave della mozione

​

​Stop ai Farmaci Teva in Farmacia

​Il punto più concreto e immediato della mozione riguarda la sanità locale: l'adesione alla campagna “Teva? No, grazie!” promossa da BDS Italia e dai Sanitari per Gaza. Questa adesione comporta la sospensione immediata della vendita dei farmaci prodotti dalla multinazionale israeliana Teva Pharmaceutical Industries Ltd. presso la farmacia comunale Urbani. Dalla farmacia fanno sapere che i clienti che li desiderano potranno comunque ordinarli, e che in ogni caso suggeriranno prodotti alternativi. La casa farmaceutica israeliana produce ad esempio farmaci per ipertensione, asma, rinite allergica, mal di testa, disfunzioni erettili: gli stessi principi attivi, pur con altri eccipienti, si possono trovare anche nei prodotti della concorrenza.

​Tra gli altri punti sottoscritti nella mozione:

​Il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i diritti umani nei territori palestinesi occupati.

​Il sostegno alla Global Sumud Flotilla, una missione umanitaria internazionale diretta a Gaza.

​La richiesta al Governo italiano e all’Unione Europea di attuare le disposizioni della Corte Internazionale di Giustizia e di impegnarsi per un cessate il fuoco, la protezione della popolazione e una pace giusta, fondata sul principio di "due popoli e due Stati".

​Esito della votazione e iniziative correlate

​La mozione è stata approvata grazie ai voti dei consiglieri di centrosinistra, mentre il centrodestra ha espresso voto contrario e il gruppo misto si è astenuto.

​Il Partito Democratico ha sottolineato come l'iniziativa, sostenuta anche da Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, dimostri che i temi della pace e dei diritti civili siano un "patrimonio condiviso di tutte le forze democratiche, progressiste ed ambientali". La stessa fonte ha reso noto che iniziative analoghe saranno presentate e votate in altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli, oltre all'Ordine del Giorno già presentato nel Consiglio dell’Unione stessa, evidenziando un coordinamento politico tra i territori.

​Infine, il gruppo Centrosinistra per Castelnuovo e Montale ha proposto un gesto di solidarietà: la devoluzione del gettone di presenza relativo alla seduta del 23 settembre a favore di organizzazioni umanitarie che operano in supporto della popolazione palestinese.

​La consigliera Rossella Caci ha motivato così la scelta: "Non vogliamo rimanere in silenzio di fronte a un genocidio in atto e alla tragedia umanitaria in Palestina. Anche nel nostro piccolo, attraverso le nostre azioni, pensiamo di poter fare la differenza e lanciare un segnale concreto. Siamo dalla parte di chi non ha voce, perché è nostro dovere essere quella voce."