Festival della Migrazione, don Mattia Ferrari sarà ospite a Mirandola

Le crisi, le domande, le risposte, l’impegno tra i migranti e la collaborazione con Mediterranea Saving Humans: don Mattia Ferrari si racconta all’auditorium Rita levi Montalcini di Mirandola all’interno della decima edizione del Festival della Migrazione.

Martedì 28 ottobre alle 21 il sacerdote modenese presenterà il suo ultimo libro “Salvato dai migranti”, nel quale ripercorre il suo percorso personale, dalla vocazione sacerdotale all’incontro con Luca Casarini fino alla scelta, autorizzata dal vescovo, di salire a bordo della Mare Jonio e poi di Mediterranea. L’incontro, promosso nell’ambito del Festival della Migrazione, è a cura di Avis Mirandola, Auser Mirandola e Associazione Politeia.

Il programma completo del festival sul sito www.festivalmigrazione.it .

Il Festival della Migrazione è un progetto dell’associazione Coordinamento per il Festival della Migrazione, promosso da Fondazione Migrantes e Porta Aperta. Il sostegno è garantito da Regione Emilia-Romagna, Fondazione di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Chiesa di Modena, Chiesa di Bologna, Csv Terre Estensi, oltre che da Bper e Cna; i patrocini sono dei comuni di Modena, Bologna, Carpi, Soliera, Vignola, Sassuolo, Spilamberto, Fiorano. In collaborazione con Unimore, Università di Ferrara, Alma Mater di Bologna, Università di Padova, Università di Firenze, L’Altro Diritto, Università Cattolica, Comune di Castelfranco Emilia.

LEGGI ANCHE

Minacce social a don Mattia Ferrari, il 5 novembre il processo in Tribunale a Modena