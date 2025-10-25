Minacce social a don Mattia Ferrari, il 5 novembre il processo in Tribunale a Modena
MODENA - Arriva a giudizio la vicenda degli attacchi social a don Mattia Ferrari, sacerdote modenese cappellano della ong Mediterranea Saving Humans.
Il 5 novembre in tribunale a Modena si celebrerà la prima udienza del processo per diffamazione aggravata con imputato il titolare dell'account "@rgowans" su X.
Infatti, grazie alle indagini è stato identificato l'autore delle minacce in Robert Brytan, dirigente informatico collegato a Frontex, come fa sapere Avvenire. Non parliamo di un semplice profilo anonimo, ma di una persona con accesso a banche dati riservate di un’agenzia europea.
Don Mattia Ferrari presentò denuncia ad agosto del 2021 nei confronti dei gestori ed utilizzatori di due account Twitter che lo ‘additavano’ come nazista. Ignoti sugli account twitter ‘Migrants rescue watch @rgowans’ e ‘Caroline Framptn @Up_Yours_Haftar’ in più occasioni si erano infatti rivolti al prete equiparandolo ai «nazisti e comunisti assassini» e alla «mafia italiana quale sostenitore del traffico di esseri
umani».
La procura aveva chiesto l’archiviazione del caso, ritenendo quelle minacce forse legate alla mafia libica «prive di rilevanza penale».
Il gip, però, aveva accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dall’avvocato di don Mattia, disponendo nuove indagini.
"Finalmente il processo per i gravi attacchi social a don Mattia Ferrari – spiega la legale del parroco, Francesca Cancellaro –. Il prossimo 5 novembre si celebrerà la prima udienza
a Modena del processo penale nei confronti del titolare dell’account @rgowans".
Leggi anche: A Mirandola incontro con don Mattia Ferrari, autore del libro “Salvato dai migranti”
- Controlli sicurezza sul lavoro: attività sospesa e sanzioni per oltre 18mila euro per un autolavaggio di Mirandola
- Minacce social a don Mattia Ferrari, il 5 novembre il processo in Tribunale a Modena
- Calcio, Serie B: il Modena supera 2-1 l'Empoli in rimonta e allunga in vetta alla classifica
- Carpi, domenica 26 ottobre la "Camminata per la pace tra i popoli"
- Sanità, Platis e Vignali (FI): "Preoccupa l'alta mortalità per infarto a Modena e Reggio Emilia"
- La Rete del Lavoro Agricolo di Qualità di Modena promuove l'albo delle aziende virtuose sul territorio
- Unimore festeggia i primi 300 anni di Farmacia
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026