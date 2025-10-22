Gettano petardi addosso alle auto a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO - Petardi lanciati contro auto in marcia, a San Felice. E' quanto accaduto poco dopo le 22, nella serata di lunedì 20 ottobre, in via Puviani, la strada che costeggia lo stadio, in centro.

A raccontare l'accaduto è una delle vittime, una donna che stava percorrendo quella strada dopo essere partita dalla stazione dei treni del Comune della Bassa modenese.

Come racconta la persona alla guida della vettura, mentre era in marcia verso il centro, all'altezza di via Cavicchioli la macchina è stata colpita da un petardo di medie dimensioni, caduto da una finestra o da un balcone del lato sinistra della strada, fumante, che pochi istanti dopo è esploso: la donna alla guida, per il comprensibile spavento, ha sbandato.

Per fortuna nessuna altra auto stava passando in via Puviani in quel momento, per cui non è successo nulla di grave e nemmeno la macchina avrebbe subito danni in seguito all'esplosione.

Non è chiaro se si sia trattato di un gesto intenzionale, oppure di un lancio di petardi collegato alla vicinanza con Halloween e finito casualmente per colpire un'auto, ma in entrambi i casi la gravità di quanto avvenuto è da sottolineare per le possibili conseguenze derivanti da un gesto di questo tipo, sia per l'incolumità della persona alla guida sia perchè avrebbe potuto causare un incidente stradale qualora fossero passate altre auto in quel momento.

E' di pochi giorni fa la notizia del lancio di sassi da un cavalcavia contro un'auto che stava passando sotto, episodio avvenuto a Camposanto e che ne richiama alla mente di simili avvenuti in passato anche in altre zone d'Italia. Una moda che, un petardo oggi, un sasso domani, un mattone dopodomani, in una spirale di violenza anonima e vigliacca che abbiamo visto - il caso dell'autista ammazzato da tifosi di basket- può anche essere letale.

