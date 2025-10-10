Camposanto, ragazzi lanciano sassi da un cavalcavia verso un’auto sottostante

CAMPOSANTO - Arriva dal gruppo Facebook Centro Destra per Camposanto la segnalazione di un ennesimo grave episodio che ha visto protagonisti alcuni ragazzi a Camposanto e che è avvenuto nei giorni scorsi. In questa circostanza, un automobilista ha riportato di avere visto, mentre percorreva la Panaria Bassa in direzione Solara, due giovani sopra ad un cavalcavia: uno lanciava sassi sulla strada sottostante e l'altro riprendeva con il cellulare.

Fortunatamente, l'automobilista è riuscito ad evitare i sassi, rallentando per evitare che la propria vettura potesse essere colpita, ma resta la gravità dell'episodio che avrebbe potuto causare un incidente o danneggiare un'eventuale auto colpita. Immediatamente sono state avvisate le forze dell'ordine dell'accaduto.

