Il Coordinamento cispadano: “Codice appalti, necessario cambiare le norme italiane”

In seguito alla posizione espressa dalla Commissione europea ai trasporti su Codice appalti e prelazione, arriva il comunicato stampa del Coordinamento cispadano NO autostrada – SI strada a scorrimento veloce:

"Le notizie che ci arrivano da Bruxelles erano ampiamente prevedibili, vista anche la posizione già espressa del precedente commissario alla concorrenza. L’Italia rischia di essere deferita alla Commissione di Giustizia Europea per il mancato adeguamento del Codice appalti alle Direttive europee alla concorrenza. Uno dei punti nevralgici è la norma che prevede il “diritto di prelazione” nei bandi per la concessione di assi autostradali e l’utilizzo della finanza di progetto nei bandi pubblici. Un caso specifico è quello relativo alla concessione A22. Ci sono state immediate reazioni “scomposte” ma che nulla cambiano della sostanza. E’ necessario cambiare le norme italiane. Questo implica il rinvio del bando di gara per anni. Una delle dirette conseguenze di tutto questo è il conseguente blocco delle opere collegate direttamente o indirettamente alla concessioneA22. Una di queste è la Cispadana che indirettamente rimane al palo per una assurda volontà politica di legarla strettamente alla concessione A22. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: il totale immobilismo su un problema reale per i territori coinvolti.

Sono alcuni i punti sui quali una politica regionale coerente e cosciente dovrebbe agire:

-1) scollegare completamente la realizzazione della Cispadana, in qualsiasi forma la si voglia realizzare, dalla concessione A22.

-2) prendere atto che per vari motivi, siano essi economici, ambientali o di strategia trasportistica, pensare oggi ad una Cispadana autostradale è fuori da ogni logica per i motivi sopra elencati.

-3) passare senza ulteriori indugi al progetto di strada a scorrimento veloce (C1) per gli stessi motivi sopra esposti.