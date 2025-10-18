Il team LINE di Unimore conquista il secondo posto alla StartCup Emilia-Romagna 2025
MODENA - Il team del progetto LINE dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha conquistato il secondo posto, nella finale della 25ª edizione della StartCup Emilia-Romagna, la competizione che premia i migliori progetti imprenditoriali nati all’interno delle università e dei centri di ricerca della regione, che ha visto la partecipazione di 30 squadre, delle quali 12 arrivate in finale.
Il team LINE è composto da due ricercatori e due professori del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”: i professori Enrico Mattarelli e Carlo Alberto Rinaldini, esperti di motori a combustione interna e i ricercatori Stefano Caprioli e Francesco Scrignoli, specialisti di simulazioni fluidodinamiche (CFD) e combustibili applicati a tecnologie avanzate.
Il progetto LINE punta a creare una nuova generazione di generatori locali di potenza termica ed elettrica: più efficienti, meno costosi e soprattutto più sostenibili. Il cuore dell’innovazione è un motore “fuel flexible”, capace di funzionare, con minime modifiche, con biocombustibili come idrogeno, etanolo e biogas. L’idea nasce da un progetto di ricerca universitario e da un’esigenza concreta: ridurre le emissioni legate alla generazione distribuita di energia.
“Ci siamo accorti che i piccoli generatori utilizzati per portare corrente a cantieri, aree rurali, ospedali e PMI sono ancora legati a tecnologie e combustibili del passato. Ci sono grandi margini di miglioramento per renderli più efficienti, meno costosi e soprattutto più sostenibili”, spiega Stefano Caprioli.
Il team ha completato il concept design e le simulazioni CFD per la progettazione preliminare, e sta ora realizzando un primo prototipo per i test funzionali in laboratorio, grazie a un finanziamento regionale.
“Il motore LINE permetterà l’utilizzo di biocombustibili locali e rinnovabili, riducendo le emissioni e favorendo la nascita di comunità energetiche e la generazione distribuita, cioè energia prodotta vicino a chi la utilizza”, sottolinea Francesco Scrignoli.
“Con LINE contribuiamo concretamente agli obiettivi di sviluppo sostenibile legati all’energia pulita e alla lotta al cambiamento climatico.”
Il riconoscimento ottenuto alla StartCup Emilia-Romagna rappresenta un importante passo nel percorso di trasferimento tecnologico e valorizzazione della ricerca universitaria promossa da Unimore.
