Il Prof Andrea Pulvirenti di Unimore nominato componente del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare

MODENA - Il Prof. Andrea Pulvirenti, docente del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia, è stato nominato componente del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA), organismo istituito presso l’Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero della Salute.

Il Comitato, presieduto dal Ministro della Salute, ha il compito di valutare e monitorare costantemente il rischio alimentare lungo tutte le fasi della filiera, con particolare attenzione ai processi e ai prodotti innovativi. Tra le sue finalità rientra anche quella di rafforzare la comunicazione con i cittadini sui temi della sicurezza alimentare, promuovendo una relazione trasparente e informata.

“Questi sono argomenti che tratto nelle mie lezioni di Microbiologia degli Alimenti e, soprattutto, in Gestione della Qualità per il corso di laurea magistrale in Controllo e Sicurezza degli Alimenti”, ha commentato il prof. Pulvirenti. “Un ulteriore ruolo che sarò chiamato a ricoprire sarà quello di mantenere i rapporti tra il Ministero e l’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).”

Attraverso il mandato triennale del comitato il Ministero della Salute intende potenziare le politiche di prevenzione, riequilibrando gli attuali investimenti, oggi concentrati per il 95 per cento sulle cure e solo per il 5% sulla prevenzione, al fine di promuovere una cultura della sicurezza e della salute pubblica più orientata alla tutela preventiva.

