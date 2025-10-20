“Inguaribili ma sempre curabili”, doppio appuntamento a Soliera e Carpi

SOLIERA, CARPI - Proseguono gli eventi organizzati da quattro Enti del Terzo Settore di Carpi: AMO - GAFA - CARER - ASSOCIAZIONE ZREO K, unitamente alla Fondazione Hospice San Martino, con il contributo della Fondazione CdR di Carpi, finalizzati a fare conoscere a volontari e popolazione il nuovo paradigma assistenziale di fronte alle malattie cronico-degenerative, in particolare quando la malattia è destinata a non arrestarsi. Le assistenze medica e clinica rimangono situate discretamente sullo fondo, si privilegia il “prendersi cura” della persona malata e della sua famiglia, e prevalgono per l’assistenza le “medical humanities”: termine che indica l’incontro della medicina e delle pratiche sanitarie con le scienze sociali e comportamentali (antropologia culturale, sociologia, psicologia…), con la filosofia morale (teologia e bioetica) e con le arti espressive (letteratura, musica, arti figurative e performative). Nello specifico il progetto "INGUARIBILI MA SEMPRE CURABILI" pone l'attenzione sulla scrittura e la lettura e sulla musica, presentando libri scritti da persone malate e/o loro familiari in dialogo con il personale d'assietnza accompagnato il tutto da musica e cori.

Il progetto prevede due eventi:

SABATO 25 OTTOBRE a Soliera

VENERDI' 31 OTTOBRE a Carpi





LEGGI ANCHE: