Mafia e criminalità, se ne parla in un triplo appuntamento a Carpi, Campogalliano e Soliera

CARPI, CAMPOGALLIANO, SOLIERA - Il 23 ottobre 1989, a Locri (RC), veniva assassinato a colpi di lupara Giuseppe (Peppe) Tizian, integerrimo funzionario di banca vittima innocente di 'Ndrangheta. A lui è intitolato il Presidio Territoriale di Libera, attivo ormai da oltre 10 anni a Carpi e in tutto il territorio delle Terre d' Argine.

Per commemorare la memoria di Peppe Tizian ed il suo atroce omicidio, ogni anno il Presidio organizza dei momenti di incontro e approfondimento sul tema della criminalità volti a favorire una maggiore consapevolezza dei fenomeni ormai radicati profondamente anche nel nostro territorio.

Quest'anno il programma prevede nelle date del 25 e 26 ottobre, a Carpi e Campogalliano, la proiezione di "Aemilia 220 - La mafia sulle rive del Po'", potentissimo docufilm sull'espansione della 'ndrangheta in Emilia-Romagna e sulle indagini che hanno portato ai 220 arresti culminati nel noto processo "Aemilia". Al termine delle proiezioni, seguiranno i dibattiti con I giornalisti Giovanni Tizian (intervistato da Serena Arbizzi) e Paolo Bonacini, voci narranti del documentario e testimoni diretti degli accadimenti per la loro attività di giornalisti.

Sabato 8 novembre, a Soliera, lo scrittore e giornalista Nello Trocchia, intervistato da Valentina Reggiani, presenterà il suo ultimo libro "Invincibili. La mafia albanese da Roma alla conquista del mondo". Tutti gli eventi, ad ingresso gratuito, sono patrocinati dai comuni di Carpi, Soliera e Campogalliano.

LEGGI ANCHE: