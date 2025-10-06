Josiah Brozzi, 15 anni, da San Felice a campione d’Italia nel baseball giovanile

Josiah Brozzi, 15 anni, da San Felice a campione d’Italia con la Crocetta Parma

Un grande traguardo per il baseball giovanile e per la comunità sanfeliciana: Josiah Brozzi, quindicenne di San Felice sul Panaro, si è laureato campione d’Italia Under 15 con la Crocetta Parma Baseball.

Il giovane atleta ha conquistato il titolo insieme ai suoi compagni durante le Steel Sports Final 4 U-15, disputate a Grosseto, dove la Crocetta ha dominato in finale i Black Eagles di Nettuno con un perentorio 10 a 0.

Josiah, che milita da alcune stagioni nella squadra parmense, si è distinto per il suo talento tecnico e per la grinta con cui affronta ogni partita. Nella Crocetta, società storica del baseball italiano, Brozzi ricopre un ruolo fondamentale — sempre pronto ad aiutare i compagni e a farsi trovare pronto nei momenti decisivi. Il club, noto per il suo vivaio di qualità, è una delle principali realtà che formano i giovani destinati anche alle selezioni nazionali.

L’assessore allo Sport Paolo Pianesani ha espresso la soddisfazione dell’intera comunità:

«Complimenti a Josiah: avere un nostro giovane concittadino campione d’Italia è un vanto per tutti noi. Gli auguriamo di continuare a crescere sportivamente e umanamente, portando in alto i colori di San Felice».

Anche l’Amministrazione comunale ha voluto unirsi alle congratulazioni, sottolineando come l’impegno e la passione dei giovani sportivi rappresentino un esempio positivo per tutta la cittadinanza.

Un ragazzo determinato e con la testa sulle spalle

Josiah frequenta il liceo scientifico sportivo e, oltre al baseball, ama la musica e la tecnologia. Si allena con costanza, spesso alternando studio e sport con grande senso di responsabilità.

Ha iniziato a giocare da bambino nel campo sportivo di San Felice, spinto dalla curiosità per questo sport poco comune ma affascinante. Da allora non ha più smesso: prima le selezioni provinciali, poi il salto in una delle migliori squadre giovanili d’Italia, la Crocetta Parma.

Il suo sogno? Continuare a migliorare, magari un giorno arrivare a indossare la maglia della Nazionale italiana o giocare in una squadra professionistica.

Per ora, però, Josiah si gode questo titolo tricolore — un risultato che premia talento, sacrificio e tanta passione.