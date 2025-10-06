La Festa del Racconto festeggia i vent’anni con oltre quindicimila presenze tra Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano









CARPI, NOVI, SOLIERA,CAMPOGALLIANO - Attraverso voci, testi, musiche e immagini il racconto ha preso vita nella sua essenza più pura: la ventesima edizione di Festa del Racconto si chiude dopo cinque giornate di appuntamenti su quattro Comuni, e registra cifre importanti: si stimano oltre 15 mila presenze complessive (gli eventi sono ancora in corso). Venti anni di Festa del Racconto sono sinonimo di una manifestazione attesa e consolidata, che continua a sviluppare stimoli e partecipazione: nel suo programma di quest'anno, ideato da Sonia Folin, ha portato accostamenti insoliti per genere, forma, visione del mondo.

Alicia Giménez-Bartlett, Paolo Giordano, Antonio Albanese, Teresa Ciabatti, Paolo Nori, Francesco Costa con Luca Sofri, Felicia Kingsley sono solo alcuni dei grandi nomi che hanno fatto segnare il tutto esaurito nei luoghi del festival: "Da vent'anni la Festa del Racconto mette al centro del "villaggio" la parola - la parola narrata, quella giornalistica, la parola tradotta, o recitata - in un rapporto di continuità e simbiosi con le azioni per la promozione del libro e della lettura che portiamo avanti, con le nostre biblioteche, tutto l'anno - sottolinea Giuliano Albarani, Assessore alla Cultura del Comune di Carpi - Da domani ci mettiamo al lavoro per l'edizione 2026, in continuità con una formula che ha incontrato il favore del pubblico, nella consapevolezza che una Festa come la nostra non è solo un'occasione di ricreazione culturale ma un gesto concreto e comunitario di fiducia a favore di una civiltà della conversazione, del dialogo e dell'ascolto".

La Festa del Racconto è organizzata dalle Biblioteche Comunali di Carpi in collaborazione con la Fondazione Campori, gli istituti culturali e gli assessorati alla Cultura dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera. E' realizzata grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e della Regione Emilia-Romagna.