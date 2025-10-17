Michela Marzano domenica a Modena col suo nuovo libro dedicato alla Generazione Z

MODENA - L'adolescenza è sempre stata "sconcertante" per gli adulti che non si ricordano che adolescenti sono stati. Ma l'attuale generazione, per loro, è quasi "incomprensibile". A questo mondo la filosofa Michela Marzano dedica un romanzo, "Qualcosa che brilla" (Rizzoli), che presenta al BPER Forum di Modena domenica 19 ottobre alle 17.30.

In questo libro intimo, corale, con una struttura diversa da tutti i suoi libri precedenti, Marzano mostra quanto sia assente e importante l'ascolto. Nel romanzo ci sono otto voci di ragazzi e ragazze con un sintomo particolare che si incrociano: c'è chi non esce di casa, chi ruba, chi è in guerra con il cibo, chi si ferisce il corpo; a loro si affianca la figura di uno psichiatra, il dottor Mauro Rolli, che ha messo in discussione i metodi classici di cura ed è anche lui un uomo che deve curare le sue ferite.

Marzano illumina con sincerità il disagio di una generazione a cui il mondo sembra aver rubato tutto. Attraverso la voce di chi cura con la parola, accompagna gli adolescenti - e chi li ama - nel difficile viaggio verso l'età adulta. Perché ognuno di noi è una storia che ha bisogno di essere raccontata. Unica, proprio perché imperfetta.

Michela Marzano è professoressa di Filosofia morale presso l'Università Paris Descartes, ora Paris-Cité, dove dirige attualmente il Dipartimento di Scienze sociali (UFR SHS - Campus Saint-Germain). La sua ricerca si concentra sullo statuto del corpo e sulla condizione umana nell'epoca contemporanea, con particolare attenzione alla giustificazione morale delle scelte e delle decisioni individuali, sia in ambito medico e bioetico, sia nelle questioni morali, sociali e politiche legate alla libertà del corpo e all'esercizio della violenza.

