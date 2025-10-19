Modena, dal 21 ottobre in stradello Masetti senso unico alternato al passaggio a livello
MODENA - Da martedì 21 ottobre in stradello Masetti la circolazione sarà regolata a senso unico alternato disciplinato da movieri per i veicoli dei residenti e diretti alle attività.
Il provvedimento, che proseguirà fino a completamento dei lavori previsto per fine mese, è reso necessario per consentire un intervento di manutenzione straordinaria del passaggio a livello.
Analoghi interventi hanno già preso il via da qualche giorno anche nelle parallele strada Forghieri, con interruzione notturna della circolazione, e strada Zappellaccio con interruzione h24 all’altezza del passaggio a livello.
