Non sapeva di essere incinta, 31enne partorisce nel bagno di casa

FERRARA - Una donna di 31 anni, a San Martino, frazione di Ferrara, ha partorito senza essere a conoscenza di essere incinta. Come riporta "La Nuova Ferrara", infatti, la donna, che non aveva mai avuto gravidanze in precedenza, ha avvertito lo scorso mercoledì 29 ottobre una sensazione particolare all'interno del proprio corpo, che non riusciva ad attribuire, e, una volta raggiunto il bagno della propria abitazione, ha dato alla luce una bambina.

Sono stati attimi concitati, ma per fortuna, grazie anche al successivo arrivo sul posto dei sanitari del 118, che hanno accompagnato la neomamma nel reparto di Ostetricia dell'ospedale di Cona, sia la donna che la bimba stanno bene. Si tratta di un fatto che certamente può apparire insolito, ma in realtà ci sono testimonianze di altri casi simili avvenuti in passato.

