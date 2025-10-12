Notte di Natale… anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa. E' accaduto sabato attorno a mezzanotte e mezza: all'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti comunale, quello da cui si diramano le allerte o le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto si sentivano musichette di Natale, e la cosa è andata avanti abbastanza da svegliare diversi finalesi.
Sui social se ne è discusso molto, tra chi ha trovato la cosa divertente e chi era molto infastidito, anche perché è difficile riuscire a dormire con la musica alta che viene da fuori. Soprattutto, ci si è chiesto chi mai si dovesse avvisare, nel cuore della notte, per risolvere il problema.
Poco dopo, comunque, così come era partito, il sistema di diffusione musica si è fermato, e la magia del Natale è finita... Per consolarvi, vi lasciamo con una immagine di Finale Emilia a Natale.
LEGGI ANCHE
- Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
- A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Modena, dal 13 al 15 ottobre transito sospeso in Piazza Roma per le riprese di una serie tv
- Linea Gotica, apre la casa della memoria
- Modena, da lunedì 13 ottobre in strada Forghieri prenderà il via un intervento di manutenzione straordinaria del passaggio a livello
- A Modena gli Erasmus Day per andare a scuola in Europa
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Abk Group, la produzione lascerà Finale Emilia