Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa. E' accaduto sabato attorno a mezzanotte e mezza: all'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti comunale, quello da cui si diramano le allerte o le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto si sentivano musichette di Natale, e la cosa è andata avanti abbastanza da svegliare diversi finalesi.

Sui social se ne è discusso molto, tra chi ha trovato la cosa divertente e chi era molto infastidito, anche perché è difficile riuscire a dormire con la musica alta che viene da fuori. Soprattutto, ci si è chiesto chi mai si dovesse avvisare, nel cuore della notte, per risolvere il problema.

Poco dopo, comunque, così come era partito, il sistema di diffusione musica si è fermato, e la magia del Natale è finita... Per consolarvi, vi lasciamo con una immagine di Finale Emilia a Natale.