Finale Emilia, manca un vero albero di Natale in piazza, l’ex sindaco Palazzi: “Dispiace, assenza ingiustificata”

“Questo 8 dicembre passerà alla storia per l’assenza ingiustificata di un vero albero di Natale e per la “Festa della Sfogliata” rinviata”. Dall’ex sindaco di Finale Emilia, Sandro Palazzi, una reprimenda contro la scelta di spostare a domenica la festa della sfogliata e l’allestimento natalizio di piazza Verdi.

Scrive Palazzi:

Oggi 08 dicembre 2021 i finalesi si sono svegliati senza un vero Albero di Natale in Piazza Verdi come da tradizione, e la consueta “Festa della Sfogliata” è stata posticipata di ben 4 giorni.

Da finalese non ricordo nessuna tradizione e manifestazione rimandata per maltempo, Carnevale a parte.

Non ricordo nessun 8 dicembre senza Albero di Natale in piazza.

Le complessità le abbiamo sempre superate.

Ricordo ancora, invece, i commenti e le esternazioni di alcuni che criticavano aspramente e sistematicamente gli alberi di Natale messi durante la mia amministrazione. Se avessi fatto io una cosa del genere non so cosa avrebbero fatto.

Dispiace e sono profondamente amareggiato vedere la piazza così spoglia l’8 dicembre, una delle feste più importanti per noi finalesi. L’accensione dell’albero può sembrare un piccolo gesto, ma è una occasione per trovarci tutti insieme e festeggiare.

Un simbolo di speranza per tutti noi, soprattutto in un periodo difficile come questo.

In ogni caso questo 8 dicembre passerà alla storia per l’assenza ingiustificata di un vero albero di Natale e per la “Festa della Sfogliata” rinviata.

Auguri di buon Immacolata a tutti!