Piccoli vendemmiatori al lavoro: bimbi e bimbe tra grappoli e pigiatura dell’uva

Un’esperienza speciale ha coinvolto un centinaio di bambini delle scuole dell’infanzia Malaguzzi e San Remo, che nei giorni di venerdì 26 e lunedì 29 settembre si sono trasformati in piccoli agricoltori. Armati di secchielli, i bambini hanno partecipato alla vendemmia nella vigna comunale all’interno del Parco della Resistenza, vivendo in prima persona tutte le fasi della raccolta.

Guidati dai volontari dell’Ancescao, i giovani partecipanti hanno imparato a staccare i grappoli dalle viti e a radunarli nelle vasche. Poi, seguendo l’antica tradizione, si sono divertiti a pigiare l’uva a piedi nudi, ottenendo il succo che è stato successivamente imbottigliato.

L’iniziativa è stata promossa dal Quartiere 3 in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con la Fondazione Cresciamo, che ha coinvolto una sezione della scuola dell’infanzia Malaguzzi (4 anni) e tre sezioni della San Remo (bambini dai 3 ai 6 anni).

La giornata della vendemmia al parco, già proposta negli anni passati, era stata sospesa a causa della pandemia e quest’anno è tornata con grande entusiasmo, riscoprendo un momento educativo e di festa capace di unire tradizione, natura e comunità.