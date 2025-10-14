Poste Italiane, un francobollo per gli 850 anni dell’Università di Modena e Reggio Emilia
MODENA, REGGIO EMILIA - Poste Italiane comunica che oggi 14 ottobre 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato a UNIMORE – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nell’850° anniversario della fondazione, relativo al valore della tariffa B pari a 1.30€
Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari.
Foglio: quarantacinque esemplari.
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura di Tiziana Trinca.
La vignetta riproduce il Gonfalone dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, raffigurante entro una cornice quadrilobata gotica, San Geminiano a cavallo nell’atto di benedire; sullo sfondo, si staglia una struttura merlata identificabile nel castello estense trecentesco di Modena. Completano il francobollo la legenda “UNIMORE”, “850 ANNI”, “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Modena Centro. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.
