Primo soccorso e sicurezza in età pediatrica, a Cavezzo ciclo d’incontri “Mi stai a cuore”

CAVEZZO - Il Comune di Cavezzo patrocina il ciclo di incontri “Mi Stai a Cuore”, in programma a Villa Giardino, via Cavour 24, e organizzato da Croce Blu Cavezzo, Progetto Defibrillatori Cavezzo e Pediatria di Comunità Area Nord dell’AUSL di Modena, in collaborazione con Anpas e con il progetto “Costruiamo Salute”. L’iniziativa propone tre appuntamenti formativi gratuiti e aperti a tutti, pensati per diffondere conoscenze pratiche di primo soccorso e sicurezza in età pediatrica.

Il primo incontro si terrà sabato 8 novembre, dalle 10 alle 12, e sarà dedicato alla disostruzione delle vie aeree pediatriche e alla corretta chiamata al 112/118. Sabato 15 novembre, sempre dalle 10 alle 12, sarà la volta di “Mettiamoli al sicuro”, con un approfondimento sulla scelta dei sistemi di trasporto più adatti per i bambini. Il ciclo si concluderà sabato 22 novembre, dalle 10 alle 12, con un incontro dedicato al primo soccorso pediatrico e alle procedure di emergenza.

Gli incontri sono gratuiti, ma la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 320 33 40 568.

L’assessora Alessia Trevisi commenta: «Iniziative come questa rafforzano la cultura della prevenzione e offrono strumenti concreti ai cittadini. Imparare a riconoscere un’emergenza pediatrica e a chiamare il 112/118 nel modo giusto può davvero fare la differenza. È un’opportunità che consigliamo a tutti di cogliere».

