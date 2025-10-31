Ricostruzione post-sisma a Finale Emilia, Baldini (Pd): “La politica del “palo” è quella del centrodestra”

FINALE EMILIA - In seguito al sopralluogo di Forza Italia nei luoghi di Finale Emilia colpiti dal sisma del 2012 e alle accuse arrivate dagli esponenti azzurri, dopo la replica del sindaco Poletti interviene, tramite, una nota stampa, anche Anna Baldini, segretaria del Partito Democratico di Finale Emilia e Massa Finalese:

"A tredici anni dal terremoto che ha ferito la nostra Bassa, leggiamo con stupore le dichiarazioni di Forza Italia, in particolare quelle mosse a Finale Emilia. Anziché riconoscere l'impegno costante dell'Amministrazione Poletti nel dare continuità al ‘Modello Emilia’, il partito di opposizione sceglie la strada della polemica sterile e della memoria corta. È doveroso chiarire un punto fondamentale: la lentezza e l'immobilismo che oggi Forza Italia denuncia con tanta veemenza sono gli stessi che, a Finale Emilia, hanno caratterizzato la precedente amministrazione di centrodestra, della quale la signora Paganelli, oggi critica severa, era parte attiva con la carica di assessora. Dov’erano i loro ‘sopralluoghi’ e le loro preoccupazioni quando, per anni, la ricostruzione pubblica a Finale ha subito una battuta d'arresto? Dove si trovava l'allora assessora quando si registrava una totale immobilità sui cantieri dei simboli della nostra comunità?

Scegliere oggi di sventolare la bandiera dell'efficienza è non solo ipocrita, ma una vera e propria mistificazione della realtà. La nostra Amministrazione ha dovuto affrontare l'enorme e complesso compito di sbloccare situazioni ereditate e dare impulso a procedure che il centrodestra aveva lasciato in un pantano burocratico. Nonostante le difficoltà oggettive dei procedimenti pubblici, i ritardi del passato e le sfide attuali (come l'aumento dei costi delle materie prime), stiamo lavorando per riconsegnare alla cittadinanza i luoghi della sua identità. Prima di impartire lezioni sull'efficienza della ricostruzione pubblica, il centrodestra dovrebbe guardare con onestà intellettuale al disastro che sta gestendo dove governa. Il vero e proprio ‘palo’ nella ricostruzione, lo stallo più evidente e drammatico, è quello che si registra a Mirandola, Comune attualmente amministrato dalla stessa coalizione di Forza Italia. Opere centrali per l'identità e la rinascita del centro storico di Mirandola sono infatti ancora ferme, per non dire in alto mare.

A distanza di tutti questi anni, a Mirandola si fatica a vedere la luce persino sulla fase progettuale e anche a San Felice sul Panaro, altra amministrazione di centrodestra, le cose non vanno in modo diverso: encefalogramma piatto su tutta la ricostruzione. Ecco la verità dei fatti: il centrodestra, con le sue divisioni e la sua mancanza di visione, dimostra di essere capace solo di lanciare accuse, ma non di costruire. Là dove amministra, la ricostruzione dei simboli della comunità è in una fase di blocco totale. L'impegno del Partito Democratico, invece, è chiaro: zero polemiche e massimo lavoro. Continueremo a sostenere il Comune di Finale Emilia, la Regione Emilia-Romagna e la struttura commissariale per garantire che i fondi e i progetti, spesso sbloccati proprio dal nostro ritorno alla guida, vedano finalmente la luce. Ci aspettiamo che, d'ora in avanti, l'opposizione di Forza Italia concentri le proprie energie nel chiedere spiegazioni ai suoi alleati che amministrano Mirandola, portando alla luce il loro fallimento, anziché tentare di oscurare il lavoro serio e silenzioso che si svolge a Finale Emilia”.