Rissa al Corni, Flc Cgil Modena e Rete degli Studenti Medi di Modena: “La scuola non può essere lasciata sola”

MODENA - Pubblichiamo il comunicato di Flc Cgil Modena e Rete degli Studenti Medi di Modena sulla rissa accaduta alcuni giorni fa all'istituto Corni.

L'ennesima rissa tra studenti avvenuta presso l'Istituto tecnico Corni di Modena, dimostra come le politiche messe in atto fino ad oggi siano insufficienti e inadeguate.

Un approccio concentrato unicamente sulla sicurezza esterna -con la presenza di pattuglie, telecamere e l'utilizzo di soluzioni sanzionatorie- dimostra la sua inefficacia e non è risolutivo delle cause profonde che restano irrisolte e portano ancora una volta sulle prime pagine dei giornali i due Istituti Corni.

Quello che serve è una presa in carico da parte delle Istituzioni che fornisca strumenti per permettere alla scuola di intervenire sul piano educativo e sociale, anche attraverso la presenza di figure professionali di mediazione e risoluzione dei conflitti culturali.

Chiediamo la convocazione di un tavolo di confronto tra Ufficio Scolastico Provinciale, Provincia, Comune e Organizzazioni Sindacali rappresentative delle lavoratrici e dei lavoratori e delle studentesse e degli studenti.