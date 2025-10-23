San Prospero, serie di tentati furti a San Martino Secchia: urla di una bimba mettono in fuga un ladro

SAN PROSPERO - Una serie di tentati furti in abitazione si è verificata negli ultimi giorni nel territorio di San Prospero e, in particolare, nella frazione di San Martino Secchia. Come riporta "Il Resto del Carlino", sarebbero almeno tre i tentativi di intrusione avvenuti nell'ultima settimana: una situazione che ha messo in allarme i residenti e il Comitato di vicinato della frazione che hanno sporto denuncia ai Carabinieri. I tentativi di furto in abitazione sarebbero avvenuti tutti in orario serale, tra le 20 e le 20.30, con le famiglie in casa. In una circostanza, sono state le urla di una bambina di tre anni che ha visto un uomo sconosciuto a mettere in allerta la madre e in fuga il ladro.