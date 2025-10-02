Sviluppatori, professionisti IT, studenti e appassionati di tecnologia: torna a Modena il Dev Fest
Due giornate dedicate all’innovazione tecnologica e allo sviluppo software, tra workshop pratici, conferenze e momenti di networking, per scoprire le ultime tendenze del settore e confrontarsi con esperti e appassionati.
Sabato 4 e domenica 5 ottobre Modena ospita la seconda edizione della DevFest, negli spazi della Fondazione San Carlo in via San Carlo 8. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti previa registrazione sul sito ufficiale www.devfest.modena.it, ha già raccolto oltre un migliaio di iscritti.
La DevFest è una manifestazione internazionale rivolta al mondo degli sviluppatori e della tecnologia, promossa dai Google Developer Groups (GDG), comunità di professionisti e appassionati attive in tutto il mondo. A organizzare la tappa modenese sono i GDG Lead Maurizio Ipsale, Davide Muzzarelli e Mirko Gilioli, supportati da una squadra di circa 40 volontari. L’evento gode del sostegno di Google, del patrocinio del Comune di Modena e della Regione Emilia-Romagna, e rientra nella cornice del Smart Life Festival.
Secondo l’assessore alla Formazione e al Lavoro Paolo Zanca, Modena si conferma un punto di riferimento nazionale nel campo della tecnologia e dell’innovazione: «Attraverso iniziative come DevFest si favorisce l’incontro tra università, imprese, startup e comunità tech, promuovendo crescita, sostenibilità e opportunità professionali».
Gli organizzatori sottolineano come la forza di questi appuntamenti internazionali risieda nella partecipazione attiva delle community, che mettono a disposizione tempo e competenze per condividere esperienze, formarsi e creare nuove connessioni.
Il programma di quest’anno è particolarmente ricco: oltre 50 talk e workshop guidati da relatori provenienti da diverse città italiane, ma anche dall’estero (Londra e Zurigo), tutti presenti a titolo volontario. Tra i temi principali figurano l’Intelligenza Artificiale Responsabile, l’etica dell’innovazione e la sostenibilità tecnologica.
Oltre ai contenuti formativi, la DevFest rappresenta anche un’occasione di incontro e scambio per sviluppatori, studenti e professionisti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra le realtà locali e quelle nazionali. Sarà inoltre una vetrina per startup e nuove realtà imprenditoriali dell’Emilia-Romagna, che avranno la possibilità di presentare progetti innovativi e intrecciare collaborazioni.
L’evento è pensato per un pubblico eterogeneo: dai curiosi alle prime armi fino ai professionisti del settore, con un’attenzione particolare ai giovani che vogliono esplorare le opportunità offerte dalle tecnologie Google e dal mondo dello sviluppo software.
