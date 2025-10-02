“Ti ammazzo”, e ancora: “Ti stupriamo”: giornalisti minacciati all’autostazione di Modena

"Ti ammazzo", e ancora: "Ti stupriamo": giornaliste minacciati all'autostazione di Modena. E' accaduto martedi pomeriggio, attorno alle 14, orario in cui gli studenti delle scuole superiori vengono qui a prendere le corriere per tornare a casa. Zona ad alta tensione, questa, dove le baby gang imperversano. Giusto l'altro giorno un blitz delle forze dell'ordine aveva portato cinque ragazzi in Questura: uno girava con una mazza da baseball.

Martedi i giornalisti erano li per documentare l'ennesima aggressione ai danni di un ragazzino, un minorenne che è stato ferito – medicato sul posto e poi accompagnato al pronto soccorso – con tre adolescenti identificati dalla polizia locale. Il parapiglia, aveva attirato una folla di curiosi, c'erano almeno una quarantina di persone. Tra le vittime di quell’atmosfera di tensione ci sono stati anche alcuni giornalisti, minacciati mentre cercavano di documentare i fatti. Frasi come «Ti ammazzo» e «Se ti incontriamo per strada ti stupriamo» sono state rivolte a chi stava svolgendo il proprio lavoro.

La nota dell'Associazione stampa modenese