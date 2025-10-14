Tra sport, cultura e spettacolo, 250mila presenze all’estate carpigiana

CARPI - Tra sport, cinema, musica, appuntamenti culturali e gioco, con appuntamenti che molto spesso hanno raggiunto il tutto esaurito, l’edizione 2025 dell’estate carpigiana ha superato le 250 mila presenze, in crescita rispetto allo scorso anno. La lunga stagione estiva, che è iniziata a fine maggio con La Carpi estate sport e si è conclusa a ottobre con Carpinfiore, ha integrato in un unico programma, senza interruzioni, il cartellone della Carpi estate promosso direttamente dal Comune – con lo sport, il festival Concentrico, le serate nei circoli sociali di Tutti giù nei parchi e quelle nelle frazioni di Così lontano così vicino, Coccobello, Carpinmusica, le iniziative della Biblioteca Loria e le visite e le iniziative dei Musei di Palazzo dei Pio, Carpi Film Fest, la Festa del racconto – e gli appuntamenti del Festivalfilosofia, Emilia Food Fest con la Festa della birra, Carpinscienza e, appunto, Carpinfiore.

“Il successo della Carpi Estate – commenta il sindaco Riccardo Righi – racconta di una città che sa vivere i propri spazi e farli vivere ai cittadini proponendo attività che hanno attirato migliaia di persone e reso il centro storico, le frazioni e i parchi luoghi di incontro, cultura e partecipazione. Ogni evento, dai momenti di gioco per le famiglie ai festival di respiro nazionale, è stato parte di un progetto più ampio per valorizzare il cuore della città, sostenere le attività del centro e dei quartieri, rendere vive le piazze e gli spazi pubblici. È un risultato che ci soddisfa – prosegue il sindaco – anche perché è stato raggiunto grazie al lavoro comune e alla collaborazione tra gli uffici comunali e tanti partner diversi, enti e associazioni che hanno contribuito a realizzare il cartellone. La Carpi Estate è stata bella – conclude – ma le iniziative e gli appuntamenti proseguiranno anche nell’autunno e nel resto dell’anno, con un’attenzione particolare ai giovani, per farli sentire protagonisti della città”.

Entrando nel dettaglio dei numeri, la Carpi estate sport si è avvicinata alle 19 mila presenze mentre al festival Concentrico hanno partecipato in oltre 8.400. Successo per gli appuntamenti nelle frazioni di Così lontano così vicino, che hanno raggiunto le 4.135 partecipazioni (con una crescita di un migliaio di presenze rispetto all’estate 2024), mentre a Tutti giù nei parchi hanno partecipato in circa 1.800. Circa 3.500 sono stati gli spettatori dei concerti di Carpinmusica, tra jazz e classica, oltre 2.200 quelli di Coccobello, in 6.434 hanno guardato i film di Tenera è la notte nei due mesi della rassegna, e 7 mila sono stati gli spettatori del Carpi Film Fest. Oltre 2.100 persone hanno giocato partecipando alle iniziative del Castello dei ragazzi, in 600 hanno partecipato agli appuntamenti culturali della biblioteca Loria e in 770 alle Notti d’arte dei Musei di Palazzo dei Pio. In oltre 15 mila hanno partecipato alle iniziative proposte dalle associazioni (con picchi di 7 mila presenze per la Notte Fluo di via Cuneo e di 6 mila per il Uisp day).

Infine, in oltre 30 mila hanno partecipato al Festivalfilosofia, in 50 mila all’Emilia Food Fest, in quasi 21 mila alla Festa del racconto e in circa 11 mila a Carpinscienza.

