Tre morti in un frontale nel ferrarese

Grave incidente stradale sabato mattina nel Ferrarese. Tre persone hanno perso la vita in uno scontro frontale avvenuto intorno alle 7.30 sulla statale Adriatica, nel tratto compreso tra Ferrara e Argenta.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in fase di accertamento, una utilitaria condotta da una donna si è scontrata frontalmente con un’altra vettura sulla quale viaggiavano quattro ragazzi. L’impatto è stato violentissimo: la conducente della prima auto e due dei giovani a bordo dell’altra vettura sono morti sul colpo, mentre gli altri due occupanti sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze, automedica ed elicottero, oltre alla Polizia locale di Ferrara e ai vigili del fuoco di Portomaggiore. La statale è rimasta chiusa per diverse ore in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 92, per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli.

Le vittime sono Eleonora Verri, 41 anni, residente nel Ferrarese, segretaria in un’azienda agricola di Mirabello e diretta al lavoro al momento dell’incidente; Omar Hammouch, 27 anni, e Yassine El Maarofi, 19 anni, entrambi originari di Ravenna. I due ragazzi viaggiavano insieme ad altri due amici, entrambi 22enni, che sono stati trasportati in ospedale con ferite gravi ma non in pericolo di vita.

Le indagini per chiarire la dinamica del tragico impatto sono tuttora in corso. Forse la nebbia ha avuto un ruolo nella tragedia.

