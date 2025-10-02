Tresigallo si prepara ad ospitare i sanfeliciani di Villaggio Fantozzi che domenica portano “Sogni Cinema e Illusione”
Tresigallo si prepara ad ospitare i sanfeliciani di Villaggio Fantozzi che domenica portano "Sogni Cinema e Illusione". Oggi l'ultimo furgone è partito dalla base di San Felice del gruppo di Roberto Gatti alla volta del comune ferrarese, carico di materiale per allestire le scenografie e i costumi per la giornata di domenica 5 ottobre.
La manifestazione, diretta proprio dal regista e fotografo Roberto Gatti, coinvolgerà cittadini, figuranti e artisti in un grande set a cielo aperto che trasformerà le vie e le piazze della città in un palcoscenico suggestivo. Come da tradizione, è collegato anche un concorso fotografico (leggi qui per saperne di più)
Domenica 5 Ottobre – Sogni Cinema e Illusione
Ore 15.00 – Piazza Repubblica
Sogni Cinema e Illusione
Inizio dello Show con Spettacolo di Apertura, uscita figuranti e corteo per le vie del paese con soste presso i vari set fotografici.
Ore 19.00 – Piazza Repubblica
Rientro attori e figuranti con Spettacolo Finale.
Durante l’evento saranno presenti stand gastronomici, street food e ristoranti.
«Sogni, Cinema e Illusione» non è solo un evento, ma un’occasione per rendere il pubblico protagonista dell’arte cinematografica e fotografica, attraverso un’esperienza partecipata e immersiva. Un giorno in cui Tresigallo si conferma non solo città metafisica, ma anche città dell’arte e della cultura.
