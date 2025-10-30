Unione delle Terre d’Argine, riparte la Commissione per le Pari opportunità: i nuovi componenti
CARPI, NOVI DI MODENA, CAMPOGALLIANO, SOLIERA - Riparte la Commissione per le Pari opportunità delle Terre d'Argine: mercoledì 29 ottobre, infatti, il Consiglio dell'Unione ha nominato le 24 persone che compongono la commmissione, organo consultivo che promuove politiche di parità, inclusione e contrasto a ogni forma di discriminazione nei quattro Comuni dell’Unione – Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera.
La Commissione, dopo l’approvazione del suo nuovo regolamento nel marzo 2025, è composta da rappresentanti dei Consigli comunali, cittadine e cittadini autocandidati selezionati tramite avviso pubblico e delegate e delegati di associazioni, organizzazioni sindacali e realtà del terzo settore impegnate sui temi delle pari opportunità e dei diritti. Nella prima seduta di insediamento, che sarà convocata entro novanta giorni dalla pubblicazione della delibera, sarà eletta la persona che ricoprirà il ruolo di Presidente della Commissione.
«Con la ricostituzione della Commissione Pari Opportunità – dichiara Daniela Tebasti, presidente dell’Unione Terre d’Argine e assessora alle Pari Opportunità – riparte un percorso atteso e fondamentale. Dopo alcuni anni di pausa, torniamo a dotarci di uno strumento di partecipazione stabile e rappresentativo, capace di mettere in rete competenze, esperienze e sensibilità diverse. Sul territorio dei nostri quattro Comuni sono tante le realtà che ogni giorno lavorano e si impegnano per portare avanti la consapevolezza sulle politiche di genere, per i diritti delle donne e per l’inclusione, e con questa Commissione vogliamo dare loro una casa istituzionale in cui collaborare ed elaborare strumenti e azioni che, come istituzioni, possiamo mettere in campo. Ringrazio chi ha deciso di partecipare e dare il proprio contributo.»
La nuova Commissione, che rimarrà in carico fino alle prossime elezioni amministrative, si propone di rafforzare il coordinamento territoriale delle azioni a favore delle pari opportunità, contribuendo all’elaborazione di strategie e progetti comuni nei quattro Comuni dell’Unione, in dialogo con istituzioni, scuole, enti del terzo settore e realtà sociali locali.
Le/i componenti nominati sono:
-
Brina Elena in qualità di Consigliere rappresentante la maggioranza consiliare (Carpi);
-
Gialdi Silvia in qualità di Consigliere rappresentante la maggioranza consiliare (Campogalliano);
-
Tioli Claudio in qualità di Consigliere rappresentante la maggioranza consiliare (Novi di Modena);
-
Oriani Rebecca in qualità di Consigliere rappresentante la maggioranza consiliare (Soliera);
-
Carletti Federica in qualità di Consigliere rappresentante la minoranza consiliare (Carpi);
-
Liguori Matteoflavio in qualità di Consigliere rappresentante la minoranza consiliare (Campogalliano);
-
Carretta Federico in qualità di Consigliere rappresentante la minoranza consiliare (Novi di Modena);
-
Riccio Francesco in qualità di Consigliere rappresentante la minoranza consiliare (Soliera);
-
Syada Hamail Mahboob
-
Rita Palladino
-
Abdi Belarmino Martinez Godinez
-
Serena Daolio
-
Manuela Galantini
-
Paola Sacchi
-
Benedetta Leporati
-
Giulia Pedrielli
-
Jenny Pelusi, sostituto Daniela Pellacani
-
Nora Marzi, sostituto Sara Guglielmino
-
Cinzia Sala, sostituto Alice Degl’Innocenti
-
Catia Toffanello, sostituto Monia Di Marco
-
Simona Malagoli, sostituto Luciano Turci
-
Maria Giulia Sandonà, sostituto Teresa Mazzocchi
-
Stefania Garuti, sostituto Maria Gioia Caleffi
-
Angela Ferrari, sostituto Angela Munari
- Unione delle Terre d'Argine, riparte la Commissione per le Pari opportunità: i nuovi componenti
- Autobus, nuove corse della linea 430 da San Felice a Mirandola
- Anna Foa a Finale Emilia con il suo "Il suicidio di Israele"
- 163ª Fiera Mercato di Francia Corta, Mirandola si ritrova in piazza Costituente
- Criticità idraulica, allerta arancione in alcune zone dell'Emilia-Romagna: nel modenese resta gialla
- Auto e trattore coinvolti in un incidente a Sorbara, tre feriti
- "CRI Modena Camp 2K25", 3 giorni di formazione per oltre 300 volontari da tutta l’Emilia-Romagna
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026