Unione delle Terre d’Argine, riparte la Commissione per le Pari opportunità: i nuovi componenti

CARPI, NOVI DI MODENA, CAMPOGALLIANO, SOLIERA - Riparte la Commissione per le Pari opportunità delle Terre d'Argine: mercoledì 29 ottobre, infatti, il Consiglio dell'Unione ha nominato le 24 persone che compongono la commmissione, organo consultivo che promuove politiche di parità, inclusione e contrasto a ogni forma di discriminazione nei quattro Comuni dell’Unione – Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera.

La Commissione, dopo l’approvazione del suo nuovo regolamento nel marzo 2025, è composta da rappresentanti dei Consigli comunali, cittadine e cittadini autocandidati selezionati tramite avviso pubblico e delegate e delegati di associazioni, organizzazioni sindacali e realtà del terzo settore impegnate sui temi delle pari opportunità e dei diritti. Nella prima seduta di insediamento, che sarà convocata entro novanta giorni dalla pubblicazione della delibera, sarà eletta la persona che ricoprirà il ruolo di Presidente della Commissione.

«Con la ricostituzione della Commissione Pari Opportunità – dichiara Daniela Tebasti, presidente dell’Unione Terre d’Argine e assessora alle Pari Opportunità – riparte un percorso atteso e fondamentale. Dopo alcuni anni di pausa, torniamo a dotarci di uno strumento di partecipazione stabile e rappresentativo, capace di mettere in rete competenze, esperienze e sensibilità diverse. Sul territorio dei nostri quattro Comuni sono tante le realtà che ogni giorno lavorano e si impegnano per portare avanti la consapevolezza sulle politiche di genere, per i diritti delle donne e per l’inclusione, e con questa Commissione vogliamo dare loro una casa istituzionale in cui collaborare ed elaborare strumenti e azioni che, come istituzioni, possiamo mettere in campo. Ringrazio chi ha deciso di partecipare e dare il proprio contributo.»

La nuova Commissione, che rimarrà in carico fino alle prossime elezioni amministrative, si propone di rafforzare il coordinamento territoriale delle azioni a favore delle pari opportunità, contribuendo all’elaborazione di strategie e progetti comuni nei quattro Comuni dell’Unione, in dialogo con istituzioni, scuole, enti del terzo settore e realtà sociali locali.

Le/i componenti nominati sono: