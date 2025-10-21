XV edizione del concorso di narrativa “San Lorenzo” della biblioteca Ileana Ardizzoni di Casumaro
FINALE EMILIA - E’ stata lanciata nei giorni scorsi sui social l’ edizione 2026 del Concorso di narrativa "San Lorenzo", proposto dalla Associazione Biblioteca "Ileana Ardizzoni" di Casumaro. Il tema della XV edizione è "Un’estate speciale – storie di una stagione indimenticabile".
Gli elaborati, che devono avere determinate caratteristiche descritte nel bando del concorso, devono pervenire entro il 21/02/2026. Una giuria di lettori procederà poi alla selezione dei 10 vincitori, i cui racconti saranno pubblicati in un’antologia che verrà diffusa a cura degli organizzatori.
Il concorso di narrativa, patrocinato dal Comune di Cento, viene realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Caracol, e con il sostegno di numerosi sponsor. Le premiazioni avverranno il 3 luglio 2026 nel corso di una serata spettacolo a cura della Fondazione Teatro Borgatti di Cento.
Il bando del concorso è reperibile alle pagine FACEBOOK “Concorso di narrativa San Lorenzo” e “Biblioteca Ileana Ardizzoni Casumaro”; INSTAGRAM: concorsosanlorenzo. Per informazioni [email protected]
