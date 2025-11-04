Carpi, bambino di un anno ustionato in casa con acqua bollente

CARPI - Nel corso della mattinata di ieri, lunedì 3 novembre, un bambino di un anno si è ustionato all'interno della propria casa, nelle campagne di Carpi, probabilmente rovesciandosi addosso acqua bollente.

A riportarlo è la "Gazzetta di Modena": subito sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e il piccolo è stato trasportato al Centro grandi ustionati di Parma, dove si trova tuttora ricoverato. Fortunatamente, da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni non sarebbero gravi, ma lo spavento per la famiglia è stato grande.

