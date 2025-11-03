Per il 4 novembre a Carpi celebrazioni al Cimitero urbano e in Castello

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Martedì 4 novembre, Giorno dell’Unità nazionale e Festa delle Forze armate, nella ricorrenza della fine della Prima Guerra Mondiale, il Comune di Carpi commemora i caduti di tutte le guerre con la deposizione di corone al Cimitero urbano e nel Cortile d’onore di Palazzo dei Pio in una celebrazione per la pace, la giustizia e la libertà aperta a tutta la comunità cittadina.

Alle 10, nella cripta della cappella del Cimitero urbano, una corona sarà deposta alla lapide in onore dei Caduti di tutte le guerre.

Alle 10.30, nel Cortile d’onore di Palazzo dei Pio, deposizione di corone alla presenza delle autorità, dei rappresentanti delle associazioni e dei cittadini. Previsto l’intervento del sindaco di Carpi Riccardo Righi. Partecipano gli alunni e le alunne della scuola primaria Verdi e il Corpo bandistico Città di Carpi che accompagnerà tutta la cerimonia.