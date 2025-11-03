Clamoroso al Cibali – Cosa serve al settore giovanile del 2025? Allenatori, insegnanti, educatori, preparatori? La riflessione di mister Daniele Denti
I settori giovanili provinciali sono mutati negli anni e conseguentemente a cambiare e ad allinearsi alle nuove esigenze deve essere anche l’approccio tecnico e sportivo. L’assenza totale o quasi dell’attività motoria extra allenamenti è molto penalizzante. Anni fa i ragazzi passavano le loro giornate al campetto, all’oratorio, al parco mentre ora sono costantemente sul divano o a letto, con tablet e cellulari. Quindi viene a mancare tutto quello che la “strada ti insegnava” sia a livello fisico, calcistico e caratteriale. Quindi si parte da zero preparazione fisica, zero tecnica acquisita individualmente, zero tutto. Ed è qui che subentra la prima grande necessità e la prima grande conseguente difficoltà, trovare una figura all’altezza del progetto. Ora il Mister nel settore giovanile di alcune organizzazioni molto note (che non cito per evitare problemi) consentono a chiunque di diventare un Mister, lo può fare un genitore, un amante del calcio, un amico dell’amico del Presidente della società, chiunque. Bastano 7 lezioni online di dubbio valore e qualità e un esame ridicolo utile solo a consacrare ufficialmente la figura. Una figura che avrà una responsabilità enorme a cospetto di una esperienza e preparazione nulla.
Il Mister nel settore giovanile deve avere delle competenze fondamentali, soprattutto per la pre agonistica, competenze sull’attività motoria, sull’alimentazione, poi competenze organizzative, tecniche e relazionali. Non è accettabile che qualsiasi persona possa a fine lavoro occuparsi di ragazzini rischiando con la totale inesperienza di causare gravi danni immediati o addirittura permanenti. Ricordiamoci che parliamo di Scuola Calcio, e così come i Professori a Scuola devono avere una preparazione riconosciuta così anche i Mister della appunto Scuola Calcio. Ricordiamoci che i gesti tecnici, i dribbling, i passaggi, nel 2025 possono essere insegnati da chiunque, esistono migliaia di tutorial, esercizi online, applicazioni che supportano tutto questo. Ma sono prioritari altri insegnamenti, quelli sull’attività motoria, quelli sulla giusta alimentazione ma anche quelli legati a rispetto, amicizia, dedizione, appartenenza a un gruppo e auna squadra. Quindi non può mancare nel 2025 da parte del Mister una preparazione didattica, con competenze tecnico dimostrative, conoscenze pedagogiche , conoscenze tecniche, tattiche e motorie. Ed ecco da dove partire. Aiutare le Società a investire in figure professionali preparate evitando di ingaggiare incompetenti di settore. Figure giustamente retribuite in grado di lavorare sulla sfera tecnica ma anche quella fisica, psicologica ed emotiva del ragazzo.
Possiamo quindi riassumere le competenze necessarie in:
- Competenze tecniche
- Competenze metodologiche
- Competenze organizzative
- Competenze psicologiche e socio relazionali
- Competenze fisico/alimentari
Mi rendo personalmente conto che sia difficilissimo formare figure di questo tipo ma la strada personalmente deve iniziare dal non poter accettare che chiunque possa allenare il settore giovanile e soprattutto quello pre agonistico. La federazione, le Associazioni, lo Stato stesso dovrebbe promuove questa attività, sostenendo le piccole società in tutto e per tutto, sia a livello organizzativo che economico. Non possiamo accettare di dare i ragazzi in pasto a dilettanti che con esercizi non corretti, con gestione dei rapporti malati e con altre negatività di gestione possano danneggiare la salute fisica, emotiva e mentale dei nostri piccoli calciatori. Cosa serve al settore giovanile del 2025? Mister, Allenatori, Insegnanti, Educatori, Preparatori? TUTTO QUESTO INSIEME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Il posto da titolare nell’agonistica non è compreso nella retta – Clamoroso al Cibali, di Mr Daniele Denti
- Clamoroso al Cibali – L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
- Clamoroso al Cibali – Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
- Turismo, l’Emilia-Romagna conquista tutti i finanziamenti del Fondo Nazionale: investimenti per Appennino e costa
- A San Felice due incontri sui Padri della Chiesa con don Carlo Truzzi
- Ciclabile Burana, iniziati i lavori di asfaltatura
- “Apri l’armadio e dona un vestito a chi vive in strada”: sabato raccolta straordinaria di indumenti maschili
- Grande successo a Medolla per la festa di Halloween
- Clamoroso al Cibali - Cosa serve al settore giovanile del 2025? Allenatori, insegnanti, educatori, preparatori? La riflessione di mister Daniele Denti
- Giovedì conferenza del professor Stefano Zamagni a Medolla
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale
- Lutto a Mirandola per Gerardo Esposito, cameriere del ristorante Saul: se ne è andato a 43 anni
- Scontro su via Mazzone, 5 persone, tra cui un bambino e un ragazzino, coinvolte in incidente a Mirandola