Clamoroso al Cibali – Cosa serve al settore giovanile del 2025? Allenatori, insegnanti, educatori, preparatori? La riflessione di mister Daniele Denti

I settori giovanili provinciali sono mutati negli anni e conseguentemente a cambiare e ad allinearsi alle nuove esigenze deve essere anche l’approccio tecnico e sportivo. L’assenza totale o quasi dell’attività motoria extra allenamenti è molto penalizzante. Anni fa i ragazzi passavano le loro giornate al campetto, all’oratorio, al parco mentre ora sono costantemente sul divano o a letto, con tablet e cellulari. Quindi viene a mancare tutto quello che la “strada ti insegnava” sia a livello fisico, calcistico e caratteriale. Quindi si parte da zero preparazione fisica, zero tecnica acquisita individualmente, zero tutto. Ed è qui che subentra la prima grande necessità e la prima grande conseguente difficoltà, trovare una figura all’altezza del progetto. Ora il Mister nel settore giovanile di alcune organizzazioni molto note (che non cito per evitare problemi) consentono a chiunque di diventare un Mister, lo può fare un genitore, un amante del calcio, un amico dell’amico del Presidente della società, chiunque. Bastano 7 lezioni online di dubbio valore e qualità e un esame ridicolo utile solo a consacrare ufficialmente la figura. Una figura che avrà una responsabilità enorme a cospetto di una esperienza e preparazione nulla.

Il Mister nel settore giovanile deve avere delle competenze fondamentali, soprattutto per la pre agonistica, competenze sull’attività motoria, sull’alimentazione, poi competenze organizzative, tecniche e relazionali. Non è accettabile che qualsiasi persona possa a fine lavoro occuparsi di ragazzini rischiando con la totale inesperienza di causare gravi danni immediati o addirittura permanenti. Ricordiamoci che parliamo di Scuola Calcio, e così come i Professori a Scuola devono avere una preparazione riconosciuta così anche i Mister della appunto Scuola Calcio. Ricordiamoci che i gesti tecnici, i dribbling, i passaggi, nel 2025 possono essere insegnati da chiunque, esistono migliaia di tutorial, esercizi online, applicazioni che supportano tutto questo. Ma sono prioritari altri insegnamenti, quelli sull’attività motoria, quelli sulla giusta alimentazione ma anche quelli legati a rispetto, amicizia, dedizione, appartenenza a un gruppo e auna squadra. Quindi non può mancare nel 2025 da parte del Mister una preparazione didattica, con competenze tecnico dimostrative, conoscenze pedagogiche , conoscenze tecniche, tattiche e motorie. Ed ecco da dove partire. Aiutare le Società a investire in figure professionali preparate evitando di ingaggiare incompetenti di settore. Figure giustamente retribuite in grado di lavorare sulla sfera tecnica ma anche quella fisica, psicologica ed emotiva del ragazzo.

Possiamo quindi riassumere le competenze necessarie in:

Competenze tecniche

Competenze metodologiche

Competenze organizzative

Competenze psicologiche e socio relazionali

Competenze fisico/alimentari

Mi rendo personalmente conto che sia difficilissimo formare figure di questo tipo ma la strada personalmente deve iniziare dal non poter accettare che chiunque possa allenare il settore giovanile e soprattutto quello pre agonistico. La federazione, le Associazioni, lo Stato stesso dovrebbe promuove questa attività, sostenendo le piccole società in tutto e per tutto, sia a livello organizzativo che economico. Non possiamo accettare di dare i ragazzi in pasto a dilettanti che con esercizi non corretti, con gestione dei rapporti malati e con altre negatività di gestione possano danneggiare la salute fisica, emotiva e mentale dei nostri piccoli calciatori. Cosa serve al settore giovanile del 2025? Mister, Allenatori, Insegnanti, Educatori, Preparatori? TUTTO QUESTO INSIEME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

