Pulitanò e Arletti (FdI): “Completare la ciclabile Nonantola-Modena”
MODENA, NONANTOLA - “La Regione Emilia-Romagna solleciti il Comune di Modena affinché venga completata la progettazione e quindi si giunga all’avvio dei lavori del tratto mancante della pista ciclabile Nonantola–Modena”.
La richiesta arriva, con un’interrogazione, da Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia.
“Il tratto di competenza del Comune di Nonantola è stato progettato, finanziato e affidato all’impresa aggiudicataria, con lavori avviati il 9 settembre 2025 e in corso di esecuzione, mentre il tratto di competenza del Comune di Modena, dal ponte di Navicello Vecchio fino alla tangenziale Rabin, risulta invece non ancora progettato né finanziato, dato che ci sono solo alcune valutazioni preliminari e studi cartografici”, spiegano i due consiglieri. Proseguono: “Il completamento di quest’opera strategica per i due comuni, cofinanziata dalla Regione Emilia-Romagna, sembra dipendere da scelte di priorità del Comune di Modena e dalla disponibilità da risorse collegate al Fsc (Fondo sviluppo e coesione)”. Pulitanò e Arletti, nel chiedere alla giunta regionale “se siano attivati tavoli tecnici per coordinare la realizzazione del tratto ciclabile mancante”, vogliono poi sapere “se siano disponibili risorse dal Fsc o da altri canali per il completamento dell’opera”.
