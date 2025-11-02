Trofeo delle Regioni di hockey in line: trionfo per la selezione femminile Under 18 dell’Emilia-Romagna
BOMPORTO - Si è conclusa, sulla pista di Forlì, l’edizione 2025 del Trofeo delle Regioni di hockey in line, appuntamento annuale che riunisce le migliori rappresentative regionali provenienti da tutta Italia. Un weekend intenso di gare, spettacolo e sport, che ha messo in evidenza il livello crescente del movimento giovanile nazionale.
Grande soddisfazione per la rappresentativa regionale, che porta a casa il titolo nella categoria femminile Under 18, protagonista di un percorso impeccabile coronato dalla vittoria finale. Le giovani atlete hanno dimostrato talento, determinazione e un notevole spirito di squadra, confermandosi tra le migliori realtà del panorama nazionale.
Ottimi risultati anche per le altre formazioni con Under 10, Under 12 e Under 14, che conquistano tutte e tre un secondo posto, mentre l'Under 16 che completa il quadro con un terzo posto, confermando la solidità e la profondità del vivaio regionale.
Un bilancio complessivo estremamente positivo, che premia il lavoro di tecnici, dirigenti e società impegnate nella crescita dei giovani atleti.
