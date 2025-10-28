Hockey in line, gli Scomed Senators esordiscono con una vittoria contro Imola

BOMPORTO - Sabato 25 ottobre la squadra degli Scomed Senators si è imposta con determinazione nella prima giornata del campionato, battendo la formazione di Imola con un netto 2-0. Un debutto vincente che proietta la squadra verso una stagione di grandi soddisfazioni.

Il match è stato deciso dai gol di Fabio Gandolfi e della talentuosa Alice Ballarin, due protagonisti indiscussi della partita. La squadra ha mostrato un gioco collettivo ben strutturato, con un'ottima distribuzione di gioco che fa ben sperare per il prossimo futuro.

Anche domenica 26 ottobre il clima di festa e di successo in casa Scomed Bomporto non si è fermato. I bomportesi sono stati infatti protagonisti del terzo e ultimo importante concentramento a Ferrara , dove si sono svolte le selezioni per formare la rappresentativa della regione Emilia-Romagna in vista del Trofeo delle Regioni, evento che si terrà nel mese di novembre. Saranno determinanti le prestazioni individuali dei giovani atleti in questo appuntamento per stabilire chi avrà l'onore di vestire la maglia della rappresentativa regionale.

Risultati:

Serie B Senators

SCOMED BOMPORTO – IMOLA 2 – 1 (per gli Scomed Senatrors gol di: Gandolfi, A. Ballarin)

Nella foto, gli Scomed Senators Serie B:

