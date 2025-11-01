Volley, scontro tra neopromosse al PalaSimoncelli di Mirandola

MIRANDOLA - Scontro tra le due “novelline” del Girone Bianco questa domenica al PalaSimoncelli. Nonostante il titolo di neopromosse, si tratta in realtà di due ritorni: la Stadium dopo la stagione 2023/2024 e Silvolley dal lontano 1999/2000, anno in cui militava in A2.

È arrivato finalmente il momento dello scontro tra le due formazioni neopromosse dalla Serie B 2024/2025. Silvolley e Stadium si incrociano al PalaSimoncelli per la terza giornata di Serie A3 CREDEM Banca. Destini incrociati tra “mussi” e gialloblù: la formazione allenata dai confermatissimi Orsatti e Daldello centra la promozione il 27 maggio 2025 vincendo per 3-0 contro la stessa Miretti Team Limbiate che poi si contenderà il pass di Giugno con i mirandolesi. Sei addii per lato quest’estate per rinforzi. In quel di Padova un nome la fa da padrona su tutti gli altri: quello dell’opposto Davide Cester, 28 anni, che già tra le fila di Acqui Terme due stagioni fa fu in grado di far vedere i sorci verdi alla Stadium. Opposto estremamente fisico, è al suo settimo anno di Serie A con più di 1600 punti segnati, 27 dei quali proprio la settimana scorsa, quando ha trascinato i suoi alla vittoria al tiebreak contro Belluno Volley in un autentico scontro alla Davide e Golia. Partita sicuramente non adatta ai deboli di cuore quella andata in scena al Palasport di Trebaseleghe in cui i padroni di casa, sotto 1-2, sono riusciti a ribaltare un set che in molti avrebbero dato già per perso sul 13-21 e a vincere il tanto agognato tiebreak proprio con tre ace del loro opposto.

Roberto Bicego, allenatore: “Sono riusciti a portare a casa una partita contro una squadra come Belluno che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto essere nettamente superiore. Trebaseleghe sviluppa molto il proprio gioco sui laterali, in particolare su Cester ma non trascurano gli schiacciatori Ceolin e Candeago. Martinez apre il gioco molto rapidamente, e non possiamo permetterci di abbassare il livello di concentrazione. Affrontare adesso una squadra di questo tipo è una grande occasione. Siamo in fiducia, in casa nostra e con la possibilità, dovesse andare bene, di entrare in serie positiva".

Piergiorgio Antonaci, centrale: “Trebaseleghe è una squadra sicuramente in fiducia dopo aver vinto con Belluno. Hanno giocatori molto interessanti, soprattutto sulla diagonale palleggio-opposto. Domenica si prospetta un’altra battaglia in cui noi dovremo sfruttare il fattore campo. In un campionato così corto ogni partita vale doppio quindi ogni punto è la discriminante di 2 o addirittura 3 posizioni in classifica. Stiamo preparando la partita di domenica e ci sono buoni feedback dall’allenamento. Non vediamo l’ora di scendere in campo. Domenica scorsa non c’è stato nulla di così tragico da lasciare nel dimenticatoio. San Donà sicuramente è una squadra ostica che fa della solidità in difesa la sua carta vincente. Giocare con questo tipo di squadre ti innervosisce, perché per aggiudicarsi un punto bisogna attaccare più e più volte. Noi siamo stati bravi proprio nel ritrovare la lucidità dal secondo set: abbiamo alternato attacchi forti e piazzati e siamo saliti molto in difesa e battuta. Provare a difendere ogni pallone, rincorrerlo fino alla fine e tentare di salvare ogni punto. Questa è sicuramente una di quelle cose che va portata in campo ogni domenica”.