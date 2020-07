Molestie sessuali a Finale Emilia

A Finale Emilia non si smorzano le polemiche sul caso scoperchiato da “Chi l’ha visto”. In prima serata su Rai 3 il giornalista Pablo Trincia ha raccontato le malefatte di un catechista che mandava messaggi porno e foto del suo pene alle ragazzine agganciate in chiesa e in palestra. La faccenda è andata avanti per diverso tempo, finchè una delle vittime ha trovato il coraggio di confidarsi con la madre e la storia è arrivata alla stampa.

Risponde la mamma della ragazzina vittima delle molestie del catechista

Molestie sessuali, don Daniele parla delle vittime: “Perchè non hanno denunciato subito?”

La Curia difende don Daniele e invita i giornalisti alla responsabilità

Spuntano altre vittime del catechista predatore di ragazzine

Finale Emilia, il pericolo corre sui social, la denuncia a “Chi l’ha visto”

Pedofilia nella Chiesa, ora procedure standard: i vescovi denuncino a polizia e magistrati

IL VIDEO DELLA PUNTATA: