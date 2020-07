Finale Emilia, risponde la mamma della ragazzina vittima delle molestie del catechista

FINALE EMILIA – Non si è fatta attendere la pubblica risposta da parte della mamma della vittima alla lunga lettera aperta che il parroco di Finale Emilia, don Daniele Bernabei, ha postato sulla pagina Facebook della Parrocchia di Finale. Pacato ma fermo, il suo commento è stato poi oggetto di ulteriori interventi da parte di chi ha partecipato alla discussione.

La signora ha così risposto, vogliamo riportare il commento in forma integrale:

Carissimo Don Daniele, sono felice che abbia deciso di scrivere due parole sull’accaduto. La mamma in questione sono io. Sicuramente ricorderà le nostre parole intercorse durante la nostra telefonata, così come le ricordo io. Avrei voluto incontrarla di persona quel giorno stesso, ma come le avevo spiegato da appena tre giorni ero rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale, viva non so neanche perché..

Le dissi che ero a casa ferma immobile e che ero disponibile in qualsiasi momento a mostrarle ciò che questa persona aveva scritto. Avevo avvisato anche un altra persona molto vicina a voi, che prontamente mi ha detto di procedere ai miei passi ma capisco che fra di voi non ci fu mai nessun confronto, resta il fatto che a casa mia non si è mai presentato nessuno.

Le spiegai che non avevo provveduto ancora a nessuna denuncia legale per motivi personali molto seri che non starò qui a raccontare ma che raccontai a lei per telefono. Non volevo sbattere il mostro in prima pagina, mi sono fidata delle sue parole che avrebbe allontanato il personaggio. Ho imparato solo successivamente che era già stato allontanato qualche anno prima per le stesse motivazioni dal Parroco che le ha preceduto e reinserito in un secondo momento. Lei stesso dice di averlo allontanato per un lungo periodo, ma nel mese di Maggio arrivò in chiesa il giorno della Cresima di mio figlio e Valentino è lì…nel coro che canta…

Ci sono i filmati di quel giorno che possiamo vedere anche insieme se vuole, quindi con certezza possiamo stabilire che il lungo periodo di allontanamento di Valentino è stato da fine Dicembre 2018 ai primi di Maggio 2019,momento in cui lei ha deciso che poteva tranquillamente essere reintegrato, per la seconda volta, visto che c’era già stato un episodio simile. Poi tutte le altre testimonianze…

Tutte le ragazzine che hanno dovuto bloccarlo per non essere infastidite ad oltranza. Non ho mai ricevuto nel tempo nessuna telefonata di interesse da parte della parrocchia, né per me né per mia figlia, ma ora vi alzate tutti in piedi in difesa di questa persona. Non l’ho mai sentita rivolgere una parola di sdegno per quei messaggi… Che dice di non aver mai letto… Verissimo.. Non li mai voluti vedere.Ora ha parole di sdegno però per la denuncia pubblica.

Io credo di aver avuto la massima comprensione per questa persona, tentato di perdonarla, di comprendere, le avevo chiesto di occuparsene personalmente…

Ma vederlo cantare quel giorno, il giorno in cui si celebravano i ragazzi e le loro famiglie credo sia stata una mancanza di rispetto non solo per me ma per tutte le famiglie,e per me non è stata una festa, ma la sagra dell’ipocrisia. Ora vogliamo colpevolizzare le ragazzine? Facciamolo, vogliamo giustificare qualsiasi azione venga commessa da un membro della Parrocchia facciamolo, la colpa ora è dei genitori che non hanno denunciato? Perfetto la colpa è nostra se vuole chiedo scusa io a Valentino.. Ognuno farà i conti con la propria coscienza e agirà nel rispetto delle proprie convinzioni. Un saluto.