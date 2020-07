A Medolla per più di cento bambini c’è stata la prima settimana di centro estivo

Prima settimana per il centro estivo del Nido Panda di Medolla, cominciato lunedì 6 luglio e rivolto ai bambini 0-3 anni, nella fascia oraria dalle 7.30 alle 13.30. Il servizio è organizzato in cinque isole di gioco con un’educatrice, che segue ciascuna cinque bambini. Ingresso e uscite sono scaglionate, per dare modo alle educatrici e ai genitori di consentire una restituzione e un’accoglienza in sicurezza e senza troppa fretta. I genitori, in collaborazione con il personale, avevano preparato alla misurazione della temperatura e alla disinfezione di mani e scarpine in ingresso i bambini, che hanno potuto così lasciare spazio alla gioia di riprendere i giochi di sempre.

Con questa nuova partenza, Medolla completa insieme all’infanzia ed alla primaria, la fascia 0-12, ospitando in totale circa 110 bambini, con grande adesione in particolare della fascia 0-6 anni. A questi si aggiungono i ragazzi con disabilità over 14, che partecipano alle attività coordinate da Ucman tramite Magic Ballonn, con sede a Medolla.

“Per i centri estivi la scelta – commenta Graziella Zacchini, vicesindaca e assessora alle Politiche socio-educative – è stata quella di garantire gli stessi posti degli anni passati, usando tutti gli spazi che potevamo mettere in gioco: dalla scuola paritaria al polo Rock No War, sino alle scuole statali, ed infine uno spazio aggregativo nella zona degli impianti sportivi, tornato al centro delle opportunità che l’Amministrazione ha messo a disposizione per le famiglie. Abbiamo operato il massimo sforzo anche economico per sollevare le famiglie delle rette dei centri estivi. Per coloro che sono rimasti esclusi dai bonus statali o regionali, il Comune stanzia a rimborso della retta pagata dalla famiglia un 30%, oggetto di un bando in uscita in questi giorni”.

