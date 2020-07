Abbattimento ex scuole medie, il sindaco di Finale: “Sono il primo a soffrire per la decisione”

“Sono il primo a soffrire per la decisione”. Il sindaco di Finale Sandro Palazzi argoenta i motivi per cui il Comune ha deciso di preocedere con l’abbattimento delle ex scuole medie di via Rotta, lo storico stabile progettato dall’ingegnere finalese Umberto Pincelli.

Argomenta il sindaco:

Le ex scuole medie non sono agibili e per poterle riutilizzare occorrerebbero molti soldi quantificabili in centinaia di migliaia di euro. Infatti oltre che un adeguamento strutturale, bisognerebbe rifare tutti gli impianti. Su quella struttura abbiamo finanziamenti zero e sarebbe tutta a ns carico,sia come ristrutturazione che come mantenimento.

Sono anche io innamorato delle “mie” scuole medie, e sono il primo a dovere soffrire per questa decisione. Ma per il bene di tutti dobbiamo agire in questa direzione, è dolorosa ma inevitabile.

Il costo della demolizione poi sarebbe a carico della regione, e al posto della struttura prevedere o la realizzazione di un giardino e posti auto a sostegno del centro storico. Senza contare la enfasi che verrà data all ex convento di s chiara che ne beneficerà anche come risalto architettonico. Le associazioni pensiamo di poterle ospitare alle ex elementari e casa mari su cui ci sono progetti finanziati di recupero completo.

Infine per il covid 19 non sarebbe possibile immaginarsi di potere utilizzare le ex scuole per ospitare classi di studenti.