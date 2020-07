Arrivano i parcheggi con disco orario in centro storico a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Da mercoledì 15 luglio in centro storico a San Felice sul Panaro saranno regolamentati alcuni parcheggi per la sosta a margine di via Don Minzoni, via Roma e Largo Posta. Sono stati infatti ricavati 11 parcheggi auto di cui sette in via Don Minzoni e quattro in via Roma e Largo Posta, dove sarà consentita la sosta per 45 minuti con disco orario, dalle 8 alle 20.

L’intervento dell’Amministrazione comunale si è reso necessario in seguito alle richieste di numerosi esercenti e cittadini del centro che chiedevano di regolare la sosta nelle suddette vie.

Per tracciare i parcheggi è stato utilizzato laminato termoplastico preformato, che può essere rimosso senza danneggiare la pavimentazione di pregio del “cuore” cittadino. L’intervento era stato presentato in precedenza anche alle associazioni di categoria.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017